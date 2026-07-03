Este fin de semana, taller creativo y familiar para descubrir el arte de tejer en el Aula de La Grajera

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LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera inicia la programación del mes de julio con un taller familiar para descubrir el arte de tejer. Se trata de una propuesta creativa que invita a descubrir diferentes técnicas artesanales a través del juego y la experimentación.

Durante la actividad, los participantes se convertirán en auténticos artistas y descubrirán todo lo que pueden hacer con sus manos mientras conocen distintas técnicas, como el telar azteca, la elaboración de tapices creativos, el tejido con dedos y el ganchillo.

La actividad, tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de julio, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del taller es de una hora y quince minutos. Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/taller-de-tejedoras-logrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

ACTIVIDADES DE JULIO

Sábado 11 y domingo 13: Manualidades con sal

Sábado 18 y domingo 19: Cuenta cuentos de marionetas

Sábado 25 y domingo 26: Construcciones de cometas