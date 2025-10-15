Finaliza la segunda edición de Aula Bio para acercar la alimentación ecológica a escolares de 22 centros riojanos

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAER), María Gloria Sáenz, ha participado hoy junto a la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, en uno de los talleres del programa Aula Bio que se ha celebrado en el colegio Sagrados Corazones de Santo Domingo de la Calzada.

María Gloria Sáenz ha afirmado que, tras la primera edición el año pasado, "las plazas para este curso se han agotado muy rápido". La gerente del CPAER reconoce que se están planteando "aumentar las plazas para los talles del próximo curso escolar". Por su parte, María Jesús Miñana ratifica y muestra su apoyo a las actividades del CPAER ya que "están relacionadas con la sensibilización, el consumo responsable y la educación de las nuevas generaciones".

También asistió Iñigo Torres, Vicepresidente del CPAER que quiso insistir en que "aparte de la certificación, el CPAER tiene la tarea de educar a las nuevas generaciones sobre la producción ecológica y los talleres Aula BIO son un ejemplo fantástico de ello". Conocer las abejas Durante la jornada, las autoridades y los escolares pudieron descubrir el mundo de las abejas.

La apicultura ha centrado la actividad que han realizado los alumnos y profesores del centro calceatense con el apicultor y elaborador ecológico Jesús Llaría, que lleva años apostando por mantener la tradición apícola y una producción de miel artesana, natural y ecológica.

Llaría reconoce que "es muy agradable ver que les gusta lo que haces; es sorprendente ver que los escolares demuestran más interés del que creo que voy a generar".

LA ALIMENTACIÓN SANA, DE CERCA

El programa eco-educativo Aula Bio, que arrancó el pasado 29 de septiembre en Logroño con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, y la Consejería de Educación y Empleo en este curso a un millar de alumnos de sexto de Primaria de una veintena de 22 centros educativos de La Rioja.

En los diferentes talleres se dan a conocer las características y los beneficios de los alimentos ecológicos para aprender a diferenciarlos de los convencionales e interpretar su etiqueta. Los estudiantes, además, descubrirán y comprenderán el valioso trabajo que realizan los agricultores, ganaderos y productores ecológicos riojanos.

La educación en alimentación sana no solo beneficia la salud de los estudiantes, sino que también fomenta una economía circular y de proximidad, impactando positivamente en toda la sociedad.

COMPROMISO CON LA RIOJA

Esta segunda edición de Aula Bio consolida una actividad que fue un éxito el curso pasado y que pretende asentarse en los centros educativos como un espacio de formación y concienciación en los escolares riojanos. Con esta iniciativa, el CPAER reafirma su compromiso con la sociedad riojana, acercando a los colegios los beneficios de una alimentación consciente y saludable, y fomentando en las nuevas generaciones una cultura de respeto hacia medio ambiente y la producción ecológica.

Esta acción es uno de los compromisos del CPAER en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS La Rioja) y está financiada por el Gobierno de La Rioja. Sobre el CPAER El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) es el organismo de la Comunidad Autónoma dedicada a la promoción y certificación de la producción ecológica en la región, fomentando prácticas sostenibles que beneficien tanto al medio ambiente como a la salud de los consumidores.