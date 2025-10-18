Finalizan las obras de urbanización de la calle La Fragua de Zarzosa, financiadas por el Gobierno regional

El Gobierno de La Rioja financia las obras de urbanización de la calle La Fragua de Zarzosa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha financiado las obras de urbanización de la calle La Fragua de Zarzosa. Unos trabajos promovidos por el Ayuntamiento, ya finalizados y que, en la jornada de este viernes, ha visitado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

Una reurbanización que ha permitido "mejorar los servicios públicos y la comodidad y calidad de vida de los vecinos de Zarzosa" y que se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo con "apoyar a los pequeños municipios para luchar contra la despoblación y mejorar el día a día del medio rural", ha señalado el consejero.

Por su parte, el alcalde ha agradecido, por un lado, la colaboración del Gobierno de La Rioja en una adecuación "que ha quedado muy bien y que mejora nuestro pueblo" y, por otro lado, la apuesta de la Administración autonómica por ayudar a los municipios riojanos a combatir la despoblación.

Esta actuación, cuyo presupuesto ha ascendido a 42.659,10 euros, ha contado con una subvención del Ejecutivo riojano de 38.392,37 euros, enmarcada en el Plan de Obras y Servicios Locales.

Los trabajos, que han sido ejecutados por la empresa Construcciones José María San Miguel, S.L., han consistido en la instalación de las redes de distribución y saneamiento de agua, así como de una nueva pavimentación, unos servicios básicos con los que la calle no contaba anteriormente.

NUEVO FIRME DE HORMIGÓN, REDES DE AGUA Y MOBILIARIO URBANO

El nuevo firme de hormigón, que se extiende en una superficie total de 220 metros cuadrados, ha sustituido al anterior acabado de tierra. De este modo, se ha mejorado el tránsito de los vehículos y viandantes, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes por caídas y resbalones.

En el subsuelo, se han tendido 38 metros de tubería de polietileno y 48,5 metros de colectores de PVC, para permitir el saneamiento y suministro de agua, respectivamente.

Estas conducciones incorporan 2 pozos de registro, 4 acometidas de agua, así como bocas de riego y válvulas de compuerta, entre otros componentes.

Por último, para favorecer el descanso de los usuarios y ayudar a mantener limpio este espacio público, se han instalado tres bancos de madera y acero de 1,8 metros de longitud y 0,80 metros de ancho, así como una papelera de hierro basculante.

Esta céntrica calle conecta al este con la calle Mayor y al oeste con una callejuela, también denominada La Fragua. El vial, que da servicio a almacenes y parcelas, en una zona muy frecuentada por los vecinos de Zarzosa, lo que ha motivado esta actuación.