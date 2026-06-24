Finalizar la travesía o "hundirse" en el pantano, regresa la "loca" carrera de Barcos de Cartón 2026 en El Rasillo

Archivo - Varias personas caen de un barco de cartón en el río Iregua, a 19 de agosto de 2023, en Villanueva de Cameros, La Rioja (archivo)- ANTONIO RUIZ - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Conseguir finalizar la travesía o "hundirse" en el pantano. Estas son las dos únicas opciones que caben en la tercera edición de la Carrera de Barcos de Cartón 2026 que se celebrará el próximo 18 de julio en el Club Naútico de El Rasillo. Una divertida competición que consiste en que los participantes diseñen y construyan un barco usando solo cartón y cinta adhesiva y después "se lancen al agua".

El gerente de Actual Sport Gestión y organizador de la prueba, Jorge Maza, ha presentado las novedades de este concurso que, por primera vez, cambia de emplazamiento de Villanueva de Cameros al pantano de González Lacasa. En la presentación ha estado acompañado por el alcalde de El Rasillo, Rubén Martínez, y el gerente de la instalaciones del Club Náutico El Rasillo, Iván Robles.

Maza ha indicado también que las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo día 15 de julio en https://carreradebarcosdecarton.com/. El precio será de 75 euros por equipo. Contarán con cinta y cartón para elaborar los barcos en dos horas y después saltar al agua. Posteriormente, gracias a la cortesía del Club, podrán disfrutar de un pequeño picoteo en las instalaciones.

"UNA UBICACIÓN EXTRAORDINARIA"

El gerente de Actual Sport Gestión ha explicado que han decidido acudir al pantano "ya que es uno de los lugares más emblemáticos de La Rioja a nivel natural. Es una ubicación extraordinaria para disfrutar del evento más divertido y refrescante del verano".

Los participantes (equipos de máximo 5 personas) deberán acudir a las instalaciones de El Rasillo sobre las 09,00 horas del 18 de julio y, a partir de las 10,00 horas, comenzará la elaboración de los barcos de cartón. Sobre las 12,00 horas tendrá lugar la travesía por el pantano. En este caso, de los cinco participantes, solo pueden navegar dos. Deberá haber como mínimo 8 embarcaciones y como máximo 40.

A partir de ahí, continúa Maza, "comienza la aventura. Nos lanzamos al pantano en una carrera loca y allí veremos si los participantes han sido buenos constructores o no".

Además ha indicado, podrán ir disfrazados y decorar el barco como quieran. Finalmente habrá una clasificación para los primeros que terminen la ruta y otra para los mejores disfraces. Durante toda la jornada habrá música, picoteo, sorpresas y novedades que se irán desvelando a lo largo de los días.

Por su parte, Iván Robles ha agradecido la posibilidad de colaborar con Actual Sport Gestión en esta iniciativa "tan divertida".

OTRA OPORTUNIDAD EN HARO

Pero el concurso no se queda aquí. Alrededor de un mes después, el 8 de agosto, se podrá disfrutar de esta misma aventura en Haro, en la desembocadura del río Tirón. En este caso las inscripciones todavía no han comenzado (lo harán en las próximas semanas en la misma página web) y habrá una comida popular después del evento.

La organización anima a cuadrillas, grupos de amigos, familias y

asociaciones a participar en una jornada única en la que la imaginación

será tan importante como la habilidad para navegar.