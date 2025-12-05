Financiación del Convenio de Capitalidad crece un 5,6% desde 2023, por el compromiso del Ejecutivo riojano con Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos de La Rioja para 2026, que afrontan la recta final de su tramitación en la Cámara Regional, recogen una partida de 3.075.828 euros para financiar el Convenio de Capitalidad de Logroño, lo que supone un incremento del 1% (+30.454 euros) con respecto a la partida consignada durante el presente ejercicio.

Se trata del tercer incremento consecutivo de la legislatura del presupuesto destinado a financiar la calidad de los servicios e infraestructuras en la ciudad de Logroño. Desde 2023, la aportación económica de la Comunidad Autónoma a este convenio ha crecido un 5,6%, una tendencia positiva que se enmarca dentro del firme compromiso del Gobierno de La Rioja con la calidad de vida de todos los logroñeses.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a los consejeros de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez, de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha participado hoy, 5 de diciembre, en la reunión del consejo de capitalidad, en el que por parte del Consistorio han participado el alcalde, Conrado Escobar, los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, y el delegado de Urbanismo, Javier Martínez.

El encuentro, que se ha celebrado en esta ocasión en el Palacio de Gobierno de La Rioja, tiene lugar, tal y como es preceptivo, antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja que, una vez superado el trámite del debate de las enmiendas pueda entrar en vigor, en tiempo y forma, el próximo 1 de enero.

El Ayuntamiento de Logroño destinará esta partida, perteneciente al Fondo de Cooperación Local, a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias. El abono de la asignación al Ayuntamiento de Logroño se realizará mediante dos partidas, a partir del 1 de mayo y 1 de noviembre próximos, respectivamente.

Durante la reunión, se han abordado las diferentes líneas de colaboración y cooperación entre ambas administraciones para mejorar la calidad de vida de los logroñeses y que se ha traducido en un importante esfuerzo inversor, adicional a la financiación del Convenio de Capitalidad, durante los últimos doce meses por parte del Gobierno de La Rioja.

A este respecto, y en materia de infraestructuras, el Ejecutivo autonómico ha aportado 4 millones de euros al Ayuntamiento para el mantenimiento y conservación de la carretera de El Cortijo. Asimismo, el Ejecutivo regional ha comenzado este año las obras de construcción de 24 viviendas de alquiler asequible cuyo presupuesto asciende a 3,4 millones de euros.

También ha iniciado la ejecución de la mejora integral de las instalaciones de La Fombera, cuyo importe ronda los 7,5 millones de euros, y ha anunciado una inversión de 18,15 millones de euros para la creación de un nuevo Laboratorio Regional en el parque de La Grajera, dos actuaciones cofinanciadas con fondos europeos.

Además, el Gobierno de La Rioja ha respaldado la puesta en marcha del proyecto empresarial de unos nuevos cines en Logroño a través de la compañía riojana de inversión RICARI. En el ámbito educativo, se han invertido más de 200.000 euros en la mejora de siete centros educativos públicos en la capital riojana.

Este 2025 se han licitado las obras de construcción del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria en Logroño que supondrán una inversión de 25 millones de euros. Además, se ha incrementado en un 50% la partida destinada a financiar los programas de ayuda a domicilio y dependencia para los logroñeses. Y este año se han puesto en marcha el nuevo centro de salud Rodríguez Paterna y el nuevo centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual o maltrato.

También se ha anunciado la creación de un nuevo punto de encuentro familiar en Logroño, cuyo presupuesto asciende a 1,4 millones, y se ha impulsado la mejora de las dependencias del Palacio de Justicia, valorada en 1,3 millones. Otro ejemplo de colaboración con el Ayuntamiento de Logroño es el programa TwIN-gemelos digitales, una iniciativa de digitalización para la que se van a movilizar 6,8 millones de euros.

Dentro del nuevo Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja, que ha reservado un presupuesto de 5 millones de euros para la mejora de instalaciones en Logroño, el recinto de fútbol de Pradoviejo ha estrenado recientemente dos nuevos campos de hierba artificial. Asimismo, el Gobierno de La Rioja se ha volcado con la capital en la organización de competiciones internacionales de diferentes disciplinas deportivas.