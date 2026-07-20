La firma de hipotecas en La Rioja baja un 2,3% tras empeorar su evolución interanual en mayo - EPDATA

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en La Rioja desciende un 2,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 303 operaciones.

Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican también que, si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 10,6%.

En La Rioja se prestaron 35,99 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 5,08% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 11,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 367 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 47,71 millones de euros. De ellas, 2 fueron sobre fincas rústicas y 365 sobre urbanas.

De las 365 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en La Rioja, 303 fueron sobre viviendas; 0 en solares y 62 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 1 y en 1 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 77 hipotecas con cambios en sus condiciones, 75 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 707 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 490 correspondieron a viviendas, 1 a fincas rústicas, 212 a urbanas y 4 sobre solares.

DATOS POR COMUNIDADES.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).