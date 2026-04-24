La firma de hipotecas en La Rioja mejora respecto al mes anterior, pero cae un 4,7 por ciento en febrero

Archivo - Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja en febrero ha descendido un 4,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 283 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 14,79 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En La Rioja se prestaron 33,47 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 1,24 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 36,5 por ciento
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 382 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 44,68 millones de euros. De ellas, 10 fueron sobre fincas rústicas y 372 sobre urbanas.
De las 372 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en La Rioja, 283 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 85 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 0 y en 6 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 105 hipotecas con cambios en sus condiciones, 99 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 800 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 580 correspondieron a viviendas, 66 a fincas rústicas, 154 a urbanas y 0 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87 por ciento), Castilla - La Mancha (+29,53 por ciento) y Andalucía (+24,70 por ciento), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3 por ciento, 7,16 por ciento y 4,71 por ciento, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16 por ciento), Castilla - La Mancha (+44,75 por ciento) y Galicia (+41,10 por ciento) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24 por ciento.