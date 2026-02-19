La firma de hipotecas en La Rioja volvió a aumentar en diciembre, un 35,3%, y encadena dos meses de ascensos

Archivo - Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en La Rioja ha crecido un 35,3 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 17,4 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 253 operaciones y encadena dos meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, .

En La Rioja se prestaron 27,61 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 41,3 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 15,2 por ciento.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 345 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 33,82 millones de euros. De ellas, 1 fueron sobre fincas rústicas y 344 sobre urbanas.

De las 344 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en La Rioja, 253 fueron sobre viviendas; 2 en solares y 89 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 3 y en 3 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 20 hipotecas con cambios en sus condiciones, 14 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 747 préstamos sobre fincas en La Rioja. De ellas 550 correspondieron a viviendas, 12 a fincas rústicas, 182 a urbanas y 3 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con La Rioja (+35,29 por ciento), Castilla - La Mancha (+30,61 por ciento) y Canarias (+29,06 por ciento) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07 por ciento.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54 por ciento), Canarias (+51,89 por ciento) y Navarra (+46,05 por ciento) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05 por ciento), Madrid (+20,25 por ciento) y Aragón (+20,29 por ciento) en el lado contrario.