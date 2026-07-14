Firmado el acuerdo en Nidec Arisa, que arranca con 26 solicitudes de extinción voluntarias ya aceptadas

Nidec Arisa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa NIDEC ARISA ha trasladado este martes la relación de personas trabajadoras que han solicitado acogerse voluntariamente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Del total de 56 extinciones inicialmente planteadas por la empresa, se han presentado 35 solicitudes de adhesión voluntaria.

Tras su valoración, la empresa ha aceptado 26 solicitudes, mientras que 9 personas voluntarias no han sido admitidas, argumentando que dicha decisión responde a razones organizativas y productivas que hacen necesaria la permanencia de esos puestos de trabajo.

La aceptación de estas 26 adhesiones voluntarias supone una reducción muy significativa del número de extinciones de carácter forzoso, que pasan a representar aproximadamente el 50% de las bajas inicialmente previstas.

Este hecho contribuye a minimizar el impacto social y el carácter traumático que conlleva un proceso de despido colectivo, al permitir que una parte importante de las salidas se produzca por decisión voluntaria de las personas trabajadoras.

La empresa también ha informado de que contactará telefónicamente con cada una de las personas afectadas para comunicarles la fecha efectiva de finalización de su contrato.

Como criterio general, las extinciones se producirán entre el 15 de julio y el 31 de agosto, si bien, de forma excepcional, algunas podrán materializarse hasta el 15 de septiembre con el fin de garantizar la finalización de determinados proyectos o trabajos ya iniciados.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de que las extinciones puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre, en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

Asimismo, en aquellos casos en los que no pueda respetarse el plazo legal de preaviso, la empresa abonará la compensación económica correspondiente, cantidad que será regularizada e incluida en la liquidación y el finiquito de cada persona trabajadora en el momento de la extinción de su contrato.

UGT FICA, mayoritaria en el comité, valora "positivamente que el proceso haya permitido canalizar un elevado número de solicitudes voluntarias, reduciendo así el alcance de las extinciones forzosas y mitigando el impacto que este procedimiento tendrá sobre la plantilla. No obstante, seguirá vigilante para garantizar el estricto cumplimiento del acuerdo alcanzado".

En este sentido, UGT FICA realizará un seguimiento permanente de la aplicación del ERTE a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el acuerdo y velará porque todas las medidas se apliquen conforme a lo pactado, supervisando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa y defendiendo en todo momento los derechos e intereses de la plantilla.