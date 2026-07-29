Firmado el IV Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, con reducción de jornada y 15% de subida salarial

Archivo - Imagen de archivo de una de las manifestaciones de los trabajadores de Residencias y Centros de Día de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO han informado este miércoles de que han firmado "tras un año de movilizaciones" el IV Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, que, entre otras mejoras, introduce elementos como una reducción de jornada y un 15% de subida salarial.

Como se indica desde las centrales sindicales en un comunicado, remitido por UGT, "tras casi un año de intensas movilizaciones, incontables reuniones de la mesa negociadora, dos convocatorias de huelga y dos procesos de mediación ante la Inspección de Trabajo, la fuerza de las trabajadoras del sector de la Dependencia ha dado sus frutos".

"El pasado 28 de julio de 2026 pasará a la historia del sindicalismo riojano con la firma del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja. Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y USO celebramos el consenso alcanzado en todos y cada uno de los puntos clave del acuerdo", aseguran.

Esta firma "supone un punto de inflexión crucial para abrir un camino de mejoras reales en un sector históricamente precarizado, invisibilizado y azotado por una continua y grave falta de personal", ya que "quienes día a día se dedican con empatía y profesionalidad al cuidado de nuestros mayores por fin verán reconocidos sus derechos y verán dignificadas sus condiciones de trabajo".

Entre los avances más significativos negociados y pactados entre las partes, destacan:

Conciliación real y descanso: A partir del año 2027, los cuadrantes de trabajo deberán garantizar de manera obligatoria un mínimo de 17 fines de semana de descanso completos al año.

Reducción de la jornada laboral: Se acuerda una bajada progresiva de las horas anuales hasta alcanzar las 1.750 horas en el año 2028.

Recuperación del poder adquisitivo: Se consolida una subida salarial del 15% repartida a lo largo de los tres años de vigencia del convenio.

Desde la representación de las personas trabajadoras "recibimos con ilusión y esperanza esta firma histórica, confiando plenamente en que cada uno de los avances se traslade de forma efectiva al día a día de todos los centros de trabajo de la comunidad".

"Queremos destacar y agradecer profundamente el enorme apoyo social, la visibilidad mediática y el seguimiento masivo de todas las movilizaciones convocadas durante estos meses. La determinación mostrada en las calles por las casi 3.000 trabajadoras y trabajadores del sector ha sido, sin lugar a dudas, el motor imprescindible para alcanzar este éxito colectivo", afirman.

"Entendemos que este convenio no es una meta final, sino la continuidad de un camino de transformación que aún debe seguir recorriéndose. Cuidar a quienes nos cuidan debe ser una prioridad absoluta: la atención a nuestros mayores solo puede ser sinónimo de calidad si las empresas del sector sitúan en el centro el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras que sostienen este pilar fundamental de nuestra sociedad", finalizan los sindicatos.