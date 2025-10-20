El Fiscal asegura que la víctima de Los Lirios se quería separar de su marido pero "tenía miedo de su reacción"

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

El principal acusado se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta 22 años por asesinato con alevosía. Su defensa niega todos los hechos

El Fiscal ha defendido que la mujer asesinada en el año 2020 en el interior de su domicilio en Los Lirios, en Logroño, se quería divorciar de su pareja -principal acusado- pero "tenía miedo de su reacción". Además desmonta la primera hipótesis del suicidio porque, como también ha dicho la Acusación Particular, la víctima "tenía ganas de vivir, ganas de hacer su vida, de volver a trabajar".

Por su parte, la defensa del acusado niega todos los hechos y califica la investigación de "tendenciosa y falsa". Es más, como ha asegurado su abogada, "han querido fabricar un culpable y es lo que han conseguido".

Este lunes ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja la noche del 12 al 13 de octubre de 2020 en el interior de su domicilio ubicado en Los Lirios. Se prevé que las sesiones se alarguen durante 10 días, hasta el próximo 31 de octubre.

Sobre este caso, el Fiscal y la Acusación Particular piden para el principal sospechoso un total de 22 años de cárcel. Para ambos está claro que "la mujer murió degollada y con seis profundas puñaladas en el cuerpo".

Por su parte, en la primera sesión del juicio, el equipo de la defensa del acusado ha negado todos los hechos. Afirma que éste no acudió a Logroño aquella noche -se encontraba trabajando en la vendimia en una localidad burgalesa- y asegura que "no hay ninguna prueba de nada".

El acusado "no pudo hacer todo lo que nos han dicho en un tiempo de cinco horas y que, en todo este tiempo, no haya ninguna sola imagen o prueba de algo".

"HAN QUERIDO ZANJAR EL CASO, NO RESOLVERLO"

Con respecto a la investigación -ha valorado su abogada- "se ve que los agentes han querido zanjar el caso, no resolverlo. No se pueden juzgar hipótesis". Considera que la investigación "no ha sido la correcta, ha sido defectuosa y errónea" y se han descartado a otros sospechosos, "el caso está sin resolver".

Además también ha calificado la investigación de "tendenciosa y falsa. Han querido fabricar un culpable".

LOS HECHOS

El suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando -según el escrito del Fiscal- el acusado, A.E.M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días. Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el Fiscal, cuando éste movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que al coincidir el crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.

PETICIONES DE CÁRCEL

Por estos hechos, la Fiscalía y la Acusación Particular solicitan para el acusado 22 años de prisión. El Ministerio Público contempla además en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de "cometer el hecho por razón de género".

Igualmente, en sus conclusiones provisionales, piden 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil el Fiscal solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima mientras que la Acusación Particular pide 30.000 euros para cada uno de los hermanos.