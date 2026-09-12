El Fiscal pide un año de prisión a un hombre por allanamiento de morada en Villamediana

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia, - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal reclama a F. R. A., de 39 años, nacido en Logroño, un año de prisión por un delito de allanamiento de morada, con la agravante de empleo de violencia, al entrar en la vivienda de otra persona con la que tenía desavenencias en Villamediana de Iregua.

Además, le solicita una multa de 1.440 euros, así como, en concepto de Responsabilidad Civil, indemnizará a la víctima en los daños causados en la cerradura y puerta que se acrediten o tasen en ejecución se sentencia, suma que se incrementará con el interés establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El acusado de enfrenta a una 'vistilla' -para que ver si se puede llegar a una conformidad, que en caso de no ser así, derivaría en señalamiento de juicio- por este delito que se desarrollará el 16 de septiembre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Los hechos, a los que se ha tenido acceso Europa Press, se produjeron el 10 de mayo de 2023, antes de las 18,30 horas, cuando F.R.A., tras violentar la cerradura y el marco de la puerta, penetro en el domicilio de D. M. R., ubicado en la Villamediana de Iregua.

Ante ello, la víctima requirió la presencia de la Guardia Civil. A la llegada de éstos, sobre las 19,15 horas, comprobó que la puerta del domicilio estaba violentada, abierta, y en su interior estaba el acusado sentado en el sofá del salón, tomándose una cerveza.

Ambos, víctima y acusado, mantenían desavenencias, haciendo que el legítimo morador de la vivienda se opusiera a que F.R.A., entrase al domicilio.

Para el Fiscal estos hechos constituyen un delito de allanamiento de morada, con la agravante de empleo de violencia, por el que le pide un año de cárcel, 1.440 euros de multa, y una indemnización por la rotura de la cerradura.