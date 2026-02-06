El Fiscal pide casi 50 años de cárcel al extrenador del Varea acusado de abuso sexual y acoso a menores

Archivo - La Audiencia Provincial juzga los hechos desde el martes 10 de febrero - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide 47 años y dos meses de cárcel al extrenador de fútbol del Varea por abuso sexual, pornografía infantil, acoso y descubrimiento de secretos a hasta ocho menores.

La Audiencia Provincial juzgará este martes, 10 de febrero, y el miércoles, 11 de febrero, unos hechos en los que el acusado, según relata el escrito del Ministerio Fiscal, actuó "con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales".

Lo hizo, siguiendo esta misma fuente, "valiéndose de la posición de superioridad y la facilidad de acceso a menores de edad que le confería tener la condición de entrenador del Club Deportivo Varea y trabajar también en la secretaría técnica del Club Atlético Osasuna".

El acusado mantenía con la mayoría de ellos conversaciones, generalmente a través de la aplicación WHATSAPP, en las que se refería al pene de los menores con las palabras "bestia", "ídolo" y "hermano menor" y diciéndoles, sabedor de la ilicitud de sus actos, que confiaran en él, que borraran las conversaciones que mantenía con ellos y que no contaran nada a otras personas.

El acusado se fue ganando la confianza de uno de los menores de dieciséis años, al que entrenó durante unas tres semanas en la temporada 2021-2022, continuando después la relación con él por WhatsApp y diciéndole que le facilitaría entrar en categorías de fútbol superior.

En algunas conversaciones, el acusado solicitaba al menor reunirse el privado y hacía referencias al sexo y al acto sexual, insistiendo al menor en que eran conversaciones privadas, pidiéndole que no se lo dijera a sus padres y que borrara los mensajes.

En una ocasión, le prometió darle una camiseta a cambio de ver al ídolo, en referencia a su parte íntima. Los mensajes con proposiciones de contenido sexual enviados por el acusado al menor eran "continuos", relata la acusación pública.

Por fin, el menor accedió a verse con él pensando que le iba a hacer un masaje profesional y luego jugarían con la Playstation. Así logró tenerlo a solas y abusar de él mientras el menor no sabía como reaccionar.

Como consecuencia de estos hechos, el menor se ha sentido mal consigo mismo y tiene cambios de humor y actitud repentinos, además de que ha sufrido trastorno por estrés postraumático.

Por Auto de 12 de agosto de 2022 se acordó prohibir al acusado acercarse a este menor y, también, fue autorizada la intervención, volcado, estudio y análisis de los dispositivos tecnológicos del acusado, donde se vio que tenía gran cantidad de archivos multimedia en los que se podía observar tanto a adolescentes como a menores de edad realizando conductas de índole sexual.

El acusado llegó a obtener imágenes de los genitales de los menores sin que hubieran tenido conocimiento de ello los mismos. A uno de los menores le pidió que le enviara una fotografía suya estando desnudo para "saber sus medidas" y con el pretexto de calcular las tallas de la equipación, pero el menor no accedió.

Por estos y otros hechos, el acusado se enfrenta a los delitos de abuso sexual a menor de dieciséis años; descubrimiento de secretos; pornografía infantil; y acoso. En el juicio se tomarán medidas de protección a las víctimas.