El Fiscal pide tres años y dos meses de cárcel para un hombre por tráfico de drogas

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LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide tres años y dos meses de prisión para J.A.S. de 54 años, por un delito de tráfico de drogas (sustancia que causa grave daño a la salud), que le fue intervenido en un control rutinario de la Guardia Civil. Además, le reclama 1.300 euros de multa.

El juicio se desarrollará este miércoles, 18 de marzo, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 13 de mayo de 2025, en la N-232.

Ese día, a las 13,00 horas, la Guardia Civil estaba desarrollando un control rutinario, dando el alto al vehículo del acusado. Una vez registrado el coche, le intervinieron 4 envoltorios que contenían sustancias toxicas -cocaína, una piedra de hachís- que tenía previsto vender. Además, le fueron descubiertos 470 euros en billetes de diversos valor producto de dicha actividad ilícita a la que se estaba dedicando, y una báscula de precisión 'Tanita'.

En total se le incautaron 64,39 gramos de cocaína, valorando su precio en 876,51 euros, y 1,99 gramos de hachís, con un valor de 6,83 euros.

Para el Fiscal estos hechos, de los que considera en concepto de autor el acusado, constituyen un delito de tráfico de drogas -sustancia que causa grave daño a la salud-, por el que le pide tres años y dos meses de prisión y una multa de 1.300 euros.