La física Rosario González Pérez clausura este jueves Ciclo de Conferencias Año Internacional de la Ciencia

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Conferencias por el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas organizado por la Universidad de La Rioja concluye este jueves 13 de noviembre con la charla 'Física Cuántica: del condensado de Bose-Einstein a las tecnologías cuánticas', a cargo de la física Rosario González Pérez.

La conferencia tiene lugar a las 19,30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Rafael Azcona, con entrada libre hasta completar el aforo disponible. En ella empleará uno de los fenómenos cuánticos más fascinantes, el condensado de Bose-Einstein, para describir conceptos básicos, y sin analogía clásica, que surgen en la Física Cuántica.

Rosario González Pérez es catedrática de la Universidad de Granada y presidenta de la Comisión Atómica, Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP).

Experta en Física Atómica, Molecular y Nuclear, su investigación se centra en la exploración de la estructura, interacciones y dinámica de átomos y moléculas ultrafrías (partículas enfriadas a temperaturas cercanas al cero absoluto) y en el desarrollo de métodos experimentales efectivos para la creación de sistemas ultrafríos, lo que está suscitando un gran interés en tecnologías cuánticas.

En su conferencia 'Física Cuántica: del condensado de Bose-Einstein a las tecnologías cuánticas', partiendo de la predicción teórica de hace un siglo, explicará las técnicas experimentales que permitieron su creación hace 30 años, así como sus aplicaciones científicas y tecnológicas.

Además, se pondrá de manifiesto cómo los principios de la Física Cuántica dan lugar a nuevas tecnologías cuánticas, tales como la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y la metrología cuántica, que son mucho más potentes que sus análogos clásicos actuales. Estas tecnologías están basadas en el control de los sistemas cuánticos individuales y constituyen la segunda revolución cuántica.

La investigación de Rosario González Pérez se centra en la exploración de la estructura, interacciones y dinámica de átomos y moléculas ultrafrías en campos externos y en el desarrollo de métodos experimentales efectivos para la creación de sistemas ultrafríos, lo que está suscitando un gran interés en tecnologías cuánticas.

Debido a sus contribuciones en el campo de la Física Atómica y Molecular, ha recibido el premio The Mildred Dresselhaus Award for Young Scientists 2013 del Hamburg Centre for Ultrafast Imaging, de la Universidad de Hamburgo (Alemania). Su amplia producción científica está recogida en más de 80 artículos de investigación en revistas científicas de gran prestigio internacional y de alto impacto y se ha presentado en numerosos congresos y workshops internacionales, 40 veces por invitación.

Ha impartido 35 conferencias y seminarios como invitada en diferentes universidades y centros de investigación de todo el mundo. Ha sido coordinadora del Máster de Física y Matemáticas de la Universidad de Granada (2012-2017) y es miembro de la Comisión Académica del programa de Máster y Doctorado en Física y Matemáticas. Es también editora del Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics y desde enero de 2025 es presidenta del área FIS/Ciencias Físicas de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación.

Rosario González Férez participa, además, regularmente en los programas Ciencia y Sociedad, Semana de la Ciencia, Día de puertas abiertas del Parque de las Ciencias de Granada, Pint of Science y Mujer y Niña en la Ciencia. En esta ocasión nos ofrece una interesante charla sobre Física Cuántica partiendo de uno de los fenómenos cuánticos más fascinantes: el condensado de Bose-Einstein, un nuevo estado de la materia de naturaleza puramente cuántica y que ha abierto expectativas de gran aplicación tecnológica.