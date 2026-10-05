FITLO presenta este martes el universo del argentino Sergio Boris - FITLO

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) - E

La décima edición de FITLO continúa, tras un intenso primer fin de semana, con seis jornadas en la que Logroño será el escenario de propuestas transgresoras que de otra manera no llegarían a una capital pequeña y lejos de las grandes urbes.

Iniciativas escénicas que rompen con la narrativa tradicional para poner el foco y plantear debates éticos, legales y sociales sobre diferentes temáticas actuales.

En concreto, esta tarde a las 20,30 horas, Nave 31 acogerá el monólogo de ficción documental 'Dysphoria', de Histrión Teatro.

Un espectáculo en el que la dramaturga y actriz vasca María Goiricelaya, actual directora artística del Festival de Teatro de Olite colabora con la veterana compañía granadina Histrión Teatro para abordar de forma cruda y emotiva los vacíos legales y los dilemas sociales y éticos que rodean a la Ley Trans. Una obra de teatro documental que reta al público a cuestionarse sus propios paradigmas y prejuicios desde el respeto a la diversidad y a la identidad de género.

Con un equipo español y argentino, mañana martes 6 de octubre el universo del actor y director Sergio Boris, considerado una de las voces más características de la escena independiente argentina, recalará en Logroño con su propuesta 'Euforia y desazón', junto a la compañía catalana El Eje.

Una tragicomedia en la que el fracaso, la fiesta y la miseria construyen un retrato de personas heridas por un modelo de éxito que nunca estuvo hecho para ellas. Una metáfora social para generar un retrato universal de adultos perdedores.

El miércoles 7 de octubre, 'Nave 31' será el escenario de la pieza escénica feminista Las almejas que hablan creada por Carmen Rojas y la artista riojana Karelis Zambrano.

Una propuesta en la que la danza contemporánea y el teatro se unen para situar el cuerpo como territorio de análisis y lugar desde el que realizar una revisión crítica de la heteronorma en materia de sexo, género y filiación.

Esta obra ha sido finalista y premiada en el 38º Certamen Coreográfico de Madrid, además de haber sido seleccionada en festivales como Letraherida, La Sub25 o ARTEFACTO (La Rioja).

Desde su creación en 2017, el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO) dirigido por el argentino Jorge Tesone se ha consolidado como un espacio de referencia en el norte de España para el teatro contemporáneo, comprometido con la diversidad, la innovación y el diálogo social.

Y en esta décima edición se reafirma como un proyecto que crece desde lo local hacia lo global, abriendo la ciudad al teatro internacional y convirtiendo a Logroño en un punto de encuentro imprescindible para artistas y espectadores.

El Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja es una iniciativa de la asociación cultural La Carcoma Durmiente y Chamán Artes Escénicas que se celebra junto a patrocinadores y colaboradores locales y cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.