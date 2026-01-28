Flamenco, danza y zarzuela se suben a las tablas del Teatro Bretón este fin de semana

Archivo - El cantaor Israel Fernández realiza una prueba de sonido antes del concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La música marca esta semana la programación del Teatro Bretón con flamenco, danza y zarzuela. Tres propuestas artísticas muy variadas que destacan por su calidad y reconocimiento internacional.

El jueves 29 de enero, a las 20 horas, llega la primera de las citas de los Jueves Flamencos en el Teatro Bretón. El cantaor Israel Fernández, acompañado de Rubén Lara a la guitarra, ofrecerá un concierto con la fuerza, la creatividad y la autenticidad que lo caracterizan.

El espectáculo tiene una duración de una hora aproximadamente. Israel Fernández fue galardonado con el Premio de la Academia de la Música 2024 a Mejor Álbum y Mejor canción, entre otros.

Continúa la programación el sábado 31 de enero, a las 20 horas, con el espectáculo de danza 'Halley' de Led Silhouette. Se trata de una epopeya contemporánea, una carrera desesperada de un grupo que se enfrenta al reto de tener que organizarse antes de que el cometa vuelva a pasar y todo comience de nuevo.

El espectáculo tiene una duración de 55 minutos y se presenta bajo la dirección de Jon López y Martxel Rodríguez. La compañía Led Silhouette recibió en 2024 el Premio 'El Ojo Crítico' de RNE, por ser una compañía joven y valiente.

Y para finalizar la semana y arrancar el mes de febrero, el domingo 1, a las 19 horas, llega la zarzuela 'El dúo de la Africana' de la compañía Milnotes Produccions. Este espectáculo acerca al público una de las zarzuelas cómicas más celebradas del repertorio.

Humor, enredo y un delicioso juego teatral hacen que la ficción y la realidad se entrelacen entre bambalinas. Una propuesta original que juega con el teatro dentro del teatro, permitiendo que el público observe lo que ocurre ente bastidores mientras los intérpretes representan fragmentos de 'La Africana' de Meyerbeer.