Francisco Gestal Tofé inaugura 'Breves bellezas muertas' este lunes en la Casa de los Periodistas

Francisco Gestal Tofé inaugura 'Breves bellezas muertas' el próximo 1 de diciembre en la Casa de los Periodistas - FRANCISCO GESTAL

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Francisco Gestal inaugura este lunes, 1 de diciembre, a las 19,30 horas en la sala de exposiciones de la Casa de los Periodistas 'Breves bellezas muertas', una nueva propuesta centrada en la poética de los objetos humildes, encontrados y efímeros. La muestra podrá visitarse hasta el martes 23 de diciembre de 2025.

En esta exposición, Gestal explora el potencial expresivo de los materiales fragmentarios y desechados, rescatados de caminos, baldíos y espacios poco transitados. El artista busca la singularidad de lo abandonado y la huella del tiempo, creando piezas "híbridas, frágiles, táctiles y vocacionalmente analógicas" que invitan a la contemplación y a la evocación. Su trabajo se sitúa deliberadamente lejos de la solemnidad y del brillo contemporáneo, reivindicando la belleza de lo modesto y la emoción que nace de la atención a lo mínimo.

La muestra concede una relevancia especial al papel, con cuadernos monográficos y extensas series de collages. La serie que da título a la exposición, breves bellezas muertas, se inspira en un verso de Juan Manuel Flores popularizado por Lole y Manuel y conecta con la tradición de las vanitas y las naturalezas muertas, recordando la fugacidad de la vida y el paso del tiempo.

Gestal propone al espectador una experiencia cercana a la de los antiguos gabinetes de curiosidades: un recorrido por objetos singulares que conforman un autorretrato hecho de ecos, resonancias y azar.

En esta nueva muestra, Francisco Gestal compartirá su obra más personal y diversa con objetos singulares inéditos, nunca expuestos hasta ahora por su fragilidad y formato, así como algunos de los cuadernos que ha elaborado a lo largo de estos últimos seis años.