Francisco J. Ortega abre el Ciclo 'Café con el Dinosaurio' en la Biblioteca Rafael Azcona

Archivo - Biblioteca Rafael Azcona - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francisco J. Ortega, director de la Cátedra Extraordinaria del Carbonífero de Puertollano (UNED), abre este lunes 29 de junio, el Ciclo 'Café con el Dinosaurio' de la Universidad de La Rioja con la conferencia 'Dinosaurios de la península ibérica ¿cuáles? ¿dónde? ¿cuándo?', a las 19,00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Rafael Azcona. Entrada libre, aforo limitado.

En ella hará un recorrido por los principales grupos de dinosaurios que existieron en la Península Ibérica, los principales yacimientos donde se han encontrado y la evolución de estas faunas desde el Jurásico Superior, representado principalmente por las faunas de Teruel y la Cuenca Lusitánica en Portugal, hasta el momento de su extinción al final del Cretácico representado en los yacimientos del Cuenca, Guadalajara, Laño o el Pirineo.

Así dará comienzo una nueva edición del Ciclo de Conferencias 'Café con el Dinosaurio' que a su afán divulgativo suma su interés por acercarse a diversas localidades de la región recalando en Logroño de nuevo el 2 de julio, en la ESDIR; en el Centro Paleontológico de Igea el 11 de julio; en el Nuevo Cinema de Arnedo el 27 de julio; en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, el 29 de julio; y en el Salón de Actos Municipal de Soto en Cameros el 23 de octubre.

En esta edición apuesta por acercar a cinco paleontólogos y una restauradora especializada en patrimonio paleontológico al público general de La Rioja para que puedan conocer de primera mano los principales descubrimientos de dinosaurios de España, cómo se extraen, restauran y conservan los materiales fósiles y también cómo se llega a realizar la reconstrucción en vida de estos animales fundiendo ciencia y arte de la mano de un paleoilustrador.

La entrada es libre en cada una de las actividades hasta completar el aforo, y cada una de las conferencias será retransmitida a través del canal YouTube @PaleoComp.

Esta actividad forma parte del plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.