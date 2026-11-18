Los candidatos al Congreso, Alda Díez, y al Senado, diego Mendiola - IU

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU- Frente Amplio ha apostado hoy por una política internacional basada en la justicia social, reclamando que "la paz es garantizar los derechos humanos a todas las personas", en palabras del candidato al Senado, Diego Mendiola.

En rueda de prensa junto a la candidata al Congreso, Alba Díez, Mendiola ha explicado que, para el Frente Amplio, y para Izquierda Unida, "hablar de política internacional es reivindicar la paz y la seguridad". "Pero", ha añadido, "la seguridad humana no es la industria armamentística, no es la escalada, no es el imperialismo".

"La paz y la seguridad es garantizar los derechos humanos para todas las personas, porque hay recursos suficientes en el planeta para que todas las personas puedan tener una vida digna, y esa es la verdadera seguridad, lo verdaderamente garantiza la paz", ha relatado.

Ha abogado por "combatir la desigualdad, erradicar la guerra como elemento de política internacional y que haya unas normas internacionales que se cumplan y sean justas con todos los países", así como por que "se reconozcan los derechos humanos de todas las personas".

De este modo, ha dicho, "cuando en la historia ha habido menor desigualdad y más justicia social, los conflictos entre los pueblos siempre han ido a menos" pero, "desgraciadamente nos encontramos en un siglo XXI donde vamos en la dirección contraria".

En este contexto, ha visto necesario que las relaciones con los países en vías de desarrollo se hagan "desde la visión de la cooperación, no del sometimiento, del espolio o de convertirlos en estados subsidiarios".

Bajo este prisma se ha referido al planteamiento de la Unión Europea de enviar migrantes a Ruanda, considerándolo "contrario a los derechos humanos y al derecho internacional", además de "seguidista de la política norteamericana".

Díez ha añadido, siguiendo su experiencia como activista trabajando en fronteras, que, desde el año 2016, se está hablando de expulsar migrantes a Egipto y, de hecho, se está haciendo en países de la Unión Europea.

En España, ha relatado, "la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de que no hay órdenes escritas, llevan devolviendo de manera ilegal a personas en fronteras desde decenas de años".

Por eso, ha creído que "más que llevarnos las manos a la cabeza" por la idea de expulsiones a Ruanda hay que "informarnos bien de lo que ya está pasando y reclamar que deje de pasar".

A su juicio, habría que empezar por reconocer que España ha sido una potencia colonial: "Decirlo abiertamente y encontrar las vías para encontrar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de esas acciones coloniales" que, tras el "espolio de sus recursos, buscan ir a un lugar donde pueda haber una posibilidad de recuperar unas condiciones materiales dignas".

Después: "Hacer un estudio de la deuda que tienen los países, para mí, mal llamados en desarrollo, países del sur global y estudiar de dónde viene esa deuda y cómo se puede reestructurar para que deje de endeudarles sistemáticamente".

Mendiola ha finalizado reivindicando el derecho de autodeterminación para el Sáhara, la soberanía de Cuba y el fin del bloqueo; así como denunciando el genocidio al pueblo palestino y reivindicando que "Netanyahu y todos los criminales, asesinos, fascistas, sionistas del régimen de Israel tienen que ser detenidos y juzgados por una corte internacional".