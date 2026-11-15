Frente Amplio defiende una república federal y profundizar en las políticas de memoria

Los candidatos de IU-Frente Amplio al Congreso, Alba Díez; y al Senado, Diego Mendiola - FRENTE AMPLIO

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha defendido la apertura de un debate constituyente en España país que avance hacia una república federal; y profundizar en las políticas de memoria.

En nota de prensa, ha abogado por que se elija democráticamente la Jefatura del Estado y se reconozca el derecho a decidir, "reformando también el artículo 135 de la Constitución española, pactado entre PSOE y PP, para priorizar así el gasto social frente al pago de la deuda".

Frente Amplio reclama seguir "profundizando" en las políticas de memoria y se ha felicitado por el inicio de la declaración, por parte del Gobierno central, de La Barranca como lugar de memoria democrática.

Se trata, ha dicho, de algo que ya estaba recogido a nivel regional tras la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática de La Rioja por iniciativa de Izquierda Unida.

Del mismo modo, Frente Amplio reclama que también se declare a la Escuela de Artes-La Industrial de Logroño como lugar de memoria y se desarrollen y cumplan estas leyes en los distintos municipios riojanos.

Dentro de estas políticas de profundización democrática, Frente Amplio propone la derogación íntegra de la Ley Mordaza, la eliminación en el Código Penal de los delitos de injurias a la Corona y la prohibición legal del uso de pelotas de goma y material antidisturbios lesivo por parte de la Policía.

Para avanzar en una democracia participativa, Frente Amplio propone reducir de 500.000 a 250.000 el número de firmas necesarias para una Iniciativa Legislativa Popular, con posibilidad de consulta ciudadana si el Congreso las bloquea y el reconocimiento del derecho al voto desde los dieciséis años.

Además, plantea modificar el sistema de acceso a la Judicatura para hacerlo accesible a la clase trabajadora.

Por último, Frente Amplio defiende una laicidad real del estado, a través de la revisión de los acuerdos de 1979 de España con el Vaticano, eliminando la financiación pública de las confesiones religiosas o colegios religiosos y recuperando para el patrimonio público los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.