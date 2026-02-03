FSC-CCOO lamenta las nuevas barreras para las personas con discapacidad en los juzgados de Logroño - FSC-CCOO

LOGROÑO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC- CCOO) ha lamentado públicamente que la reciente reorganización de los Juzgados de Logroño en un único Tribunal de Instancia ha supuesto "un grave retroceso en materia de accesibilidad, levantando nuevas barreras para las personas con discapacidad dentro del propio Servicio Público de Justicia".

Resulta "especialmente preocupante" que estas barreras se hayan creado en el Palacio de Justicia, "un edificio moderno, inaugurado hace apenas diez años". La nueva distribución de mesas y armarios en las grandes salas de la oficina judicial "ha reducido de forma alarmante los espacios de paso, dificultando o incluso impidiendo el acceso a los despachos de Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia, tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores y trabajadoras con movilidad reducida".

Desde FSC-CCOO han advertido de que esta situación "no es un mero problema organizativo, sino una vulneración clara de derechos". Por un lado, "se incumplen las normas básicas de prevención de riesgos laborales y de evacuación en caso de emergencia". Por otro, "se incumple la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja de 2023, que obliga a garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad y movilidad reducida".

La Administración de Justicia presenta además una realidad particular que agrava el problema: "no existe una separación clara entre zonas de trabajo y atención al público". Las personas con movilidad reducida "pueden verse obligadas a atravesar zonas de trabajo para prestar declaración o ser atendidas personalmente, derecho reconocido en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia".

"Nadie debería verse obligado a tratar asuntos personales o delicados en pasillos o espacios inaccesibles". Desde FSC-CCOO han alertado también "del impacto laboral de esta situación. A lo largo de este año finalizarán numerosos procesos selectivos con reserva de turno para personas con discapacidad". "No se puede hablar de inclusión laboral si los espacios de trabajo no están adaptados desde el inicio", han concluido.

Por todo ello, FSC-CCOO ha remitido escritos a la Dirección General de Justicia proponiendo soluciones técnicas sencillas, como la reorientación del mobiliario que actualmente forma auténticos muros que impiden el paso.

Asimismo, han contactado con el Gabinete de Accesibilidad del CRMF de Lardero, que "se ha ofrecido a colaborar y asesorar técnicamente, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta". Además, consideran "imprescindible escuchar a las personas afectadas".

Por eso, ha indicado el sindicato "hemos mantenido reuniones con representantes del movimiento asociativo de la discapacidad, facilitándoles un reportaje fotográfico que evidencia una situación que no puede seguir ignorándose".

Como último paso, FSC-CCOO ha presentado reclamación ante la Delegada de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, cuya función es velar por que las condiciones de accesibilidad de los edificios judiciales sean adecuadas.

Desde FSC-CCOO "lo afirmamos con rotundidad: la justicia no puede convertirse en un nuevo obstáculo para las personas con discapacidad. Exigimos medidas inmediatas para garantizar la accesibilidad universal y un Servicio Público de Justicia verdaderamente igualitario", ha concluido.