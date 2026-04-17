La FSS-CCOO dice que los "cuatro exoesqueletos para 3.000 personas no frenan la precariedad en la dependencia"

La Rioja.- Un proyecto piloto probará el uso de exoesqueletos en trabajadores sociosanitarios del sector público - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja dice que los "cuatro exoesqueletos para 3.000 personas, es un parche irrisorio que no frenan la precariedad en la dependencia". Para el sindicato "la falta de ratios adecuadas es el origen del problema en el sector".

"La escasez de personal genera una sobrecarga constante, incrementa los riesgos laborales y deteriora tanto la salud de las plantillas como la calidad de la atención", han añadido en un comunicado. "El mayor recurso para prevenir accidentes no es la tecnología, es contar con personal suficiente", han asegurado.

En este contexto, el sindicato ha criticado que "la Administración está destinando recursos públicos a medidas que no transforman la precariedad estructural del sector, sino que actúan como simples parches". "Este tipo de anuncios, además, pueden interpretarse como un intento de proyectar una imagen de preocupación institucional sin afrontar las causas reales del problema", han apuntado, recordando que "no se puede seguir adaptando el cuerpo de las trabajadoras a un sistema que las sobrecarga.

UN SECTOR AL LÍMITE

FSS-CCOO La Rioja advierte de que "el deterioro del sector de la dependencia es ya crítico y que, sin cambios estructurales, el futuro es preocupante: la falta de personal puede derivar en el cierre de centros y en un empeoramiento grave de la atención a las personas dependientes".

Además, recuerdan que el sector "se encuentra actualmente en un proceso de movilización a nivel estatal ante el empeoramiento de sus condiciones laborales".

También han destacado que "desde la formación sindical, hace unos meses se llevó a cabo la denuncia sobre que la ratio de La Rioja es más baja que a nivel nacional, y en vez de rectificar compran 4 exoesqueletos".

Por ello, el sindicato exige "un cambio inmediato en las políticas públicas, con medidas que sí aborden el problema de raíz, que pasa por el incremento de plantillas, el establecimiento de ratios adecuadas, garantía de condiciones laborales dignas, y una cuestión de voluntad política.

La organización concluye que "no se trata de una cuestión técnica, sino de una decisión política: apostar por reforzar los cuidados y a quienes los sostienen, o continuar con medidas insuficientes que perpetúan la precariedad en el sector de la dependencia".