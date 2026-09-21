Los fuegos artificiales congregan a 40.000 personas culminando un domingo "sin incidencias reseñables"

Fuegos artificiales - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de los fuegos artificiales congregó ayer, domingo 21 de septiembre y segundo día de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, a 40.000 personas, culminando un domingo "con enorme afluencia".

Los concejales de Interior, Francisco Iglesias, y Festejos, Laura Rivas, han hecho hoy, en rueda de prensa, balance de un día "que transcurrió con normalidad".

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Logroño, incidiendo en "el buen comportamiento y actitud de la ciudadanía en un día con enorme afluencia de gente en las calles".

En su intervención para dar cuenta de los pormenores de las fiestas, Rivas ha señalado "el éxito del domingo festivo, marcado por el buen tiempo, una jornada multitudinaria gracias al concurso de carrozas, contando con carrozas de diferentes localidades riojanas, además de visitantes de los pueblos de alrededor, peñas y diferentes asociaciones".

La concejal ha señalado que "las calles de Logroño se llenaron de familias, personas mayores y niños disfrutando del colorido desfile".

El día de ayer contó con el concierto Efecto Pasillo en la Plaza del Ayuntamiento, evento que congregó unas 13.000 personas.

Además, 40.000 personas contemplaron en el Parque de La Ribera el primer día de lanzamiento de fuegos artificiales de Pioritecnia Zaragozana, unas 10.000 personas pasaron por el Espacio Peñas 2.0 a lo largo de todo el día, 8.000 personas se congregaron en el tardeo del Paseo del Espolón y 8.500 personas disfrutaron de la carpa de la Casa de Andalucía.

Rivas ha recordado que hoy continúa una jornada repleta de actividades, se celebra el tradicional pisado de la uva y ofrenda a la Virgen de Valvanera en el Paseo del Espolón, actividades y degustaciones por todos los barrios de la ciudad, varios conciertos en diferentes puntos, los fuegos artificiales de la mano de Pirotecnia Artefogo y el concierto esta noche de Maldita Nerea en la Plaza del Ayuntamiento.

La concejala ha destacado la mejora que han supuesto los aparcamientos disuasorios provisionales habilitados por el Ayuntamiento en el entorno de Las Norias, dado que "están funcionando muy bien y facilitando el estacionamiento en todo el entorno".

Por su parte, el concejal de Interior ha asegurado que "la tranquilidad ha sido la tónica del día de ayer". "Estamos muy satisfechos con la labor de prevención desarrollada por parte de Policía Local, en coordinación con Policía Nacional", ha dicho.

El edil ha puesto de manifiesto "el buen comportamiento y la inmejorable actitud general de la ciudadanía en un día con enorme afluencia de gente en las calles".

HASTA CUATRO DETENCIONES

Dentro del efectivo desplegado por la Policía Local de Logroño, Iglesias ha enumerado que, en materia de seguridad vial, se establecieron cuatro controles de alcoholemia y drogas, en los que se controlaron 91 vehículos.

Como resultado, se contabilizaron una alcoholemia de carácter administrativo y dos con relevancia penal, sin registrarse positivos en drogas.

Asimismo, se realizaron 28 regulaciones de tráfico relacionadas con los distintos actos festivos.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, se intervino en una pelea y una riña. Se realizaron, además, cinco actuaciones relacionadas con violencia de género.

Durante la jornada de ayer, fueron detenidas cuatro personas, dos por hechos relacionados con violencia de género y otras dos por delitos contra la seguridad vial. No constan actuaciones por agresiones sexuales.

En aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, se formularon tres denuncias.

Los servicios policiales registraron tres personas heridas de carácter leve y cuatro traslados a centros hospitalarios, ninguno de gravedad. Además, se realizaron once intervenciones de carácter asistencial.

En materia de control administrativo y convivencia ciudadana, se formularon seis denuncias por infracciones de ordenanzas municipales: cuatro por orinar en la vía pública, una por vomitar en la vía pública y una por molestias al vecindario.

Como incidencia reseñable, durante el turno de tarde se intervino con motivo de un incendio forestal en el Camino viejo de Oyón, sofocado por Bomberos, que requirió la regulación del tráfico durante dos horas.

Ambos concejales han agradecido el enorme trabajo de todos los servicios municipales como el servicio de limpieza (ayer se recogieron 120.000 kilos de residuos de fracción resto), de seguridad, de Protección Civil, de Bomberos de Logroño, las peñas, las casas regionales y otros colectivos, ya que "sin todos ellos no es posible llegar a unas fiestas como las que disfrutamos".