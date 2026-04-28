Fuenmayor se prepara para vivir en mayo su gran cita con el vino, la música, la gastronomía y experiencias enoturísticas

Archivo - Fuenmayor acogerá los sábados de mayo una nueva edición del 'Fuchu Wine Fest' que aúna cultura, enología y gastronomía - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo fin de semana comienza una nueva edición de Fuchu Wine Fest 2026, la gran cita enoturística de Fuenmayor que, durante todos los fines de semana del mes de mayo, volverá a convertir al municipio en referente del vino, la cultura y la gastronomía en La Rioja.

La tercera edición del festival ofrecerá una completa programación en bodegas emblemáticas de la localidad, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, monólogos, teatro, experiencias sensoriales, gastronomía y, por supuesto, los mejores vinos de Fuenmayor.

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se recuerda "que todavía quedan algunas entradas disponibles para varias de las actividades programadas, por lo que se anima a los interesados a reservar cuanto antes a través de la plataforma Entradium para todas las bodegas, excepto en el caso de Marqués del Puerto con el grupo musical Miss Caféina, cuyas entradas se gestionan a través de vivaticket.es".

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el sábado 2 de mayo a las 13,00 horas en Bodegas Vallemayor con el recital flamenco de Antorrín Heredia 'El Faraón' y El Persa Gitano, una propuesta que dará el pistoletazo de salida a un mes repleto de experiencias únicas.

Entre las citas de esta edición se encuentra la apuesta diferente de Bodegas Montecillo, que el viernes 23 de mayo ofrecerá una ruta teatralizada sobre la familia Navajas. Una propuesta original, divertida y con un toque humorístico que permitirá a los asistentes descubrir la historia de la bodega a través del teatro, recorriendo además su emblemático calado y finalizando con degustación de vinos acompañados de una tapa.

Además, la experiencia 'Winefulness' de Finca Valpiedra, programada para el sábado 16 de mayo (12:00 h). Se trata de una actividad sensorial distinta y muy especial, pensada para conectar con el vino desde la calma, la percepción y el paisaje, en el entorno privilegiado de los maravillosos viñedos de la finca.

La experiencia incluye degustación de vinos y tapas, convirtiéndose en una de las propuestas más singulares del festival.

Además, el calendario completo incluye propuestas para todos los gustos:

9 de mayo: conciertos en Bodegas Petralanda y Marqués de Tomares, además de monólogo en Dominio de Nobleza.

16 de mayo: música y asado tradicional en Bodegas Las Erres.

23 de mayo: "mañaneo" musical en Heredad de Bacaicoa con el grupo Dos de Picas.

24 de mayo: actuación musical de Misis Caféina en Marqués del Puerto.

29 de mayo: concierto al atardecer en Altanza con Jorge García y Daniel Amatriain.

A todo ello se suma la participación del sector hostelero local, que vuelve a formar parte del festival con menús especiales y experiencias gastronómicas en restaurantes y bares de Fuenmayor como Casa Eloy, El Escudo, Cafetería Avenida, El Parque, Donal, La Taberna y Fuegos y Vinos, completando así una propuesta que convierte al municipio en destino imprescindible durante el mes de mayo.

Fuchu Wine Fest 2026 continúa consolidándose como una cita imprescindible dentro del calendario enoturístico riojano, apostando por la promoción del vino, la dinamización del municipio y la puesta en valor del patrimonio vitivinícola y gastronómico de Fuenmayor.