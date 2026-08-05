Una fuga de gas moviliza a los servicios de emergencia en Autol

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios particulares alertaron, a última hora del martes, a SOS Rioja de un posible escape de gas en un edificio de cuatro alturas ubicado en la calle Fuente La Higuera, número 3, en el término municipal de Autol.

Desde este Centro de Coordinación Operativa de Emergencias se informó a Fuerzas de Seguridad y se movilizaron con urgencia Bomberos del CEIS Rioja, técnicos de la empresa suministradora de gas y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención en el lugar, los bomberos confirmaron la existencia de una fuga de gas en el portal del edificio. Los técnicos procedieron a localizar el punto de la fuga y a precintar el registro afectado para garantizar la seguridad y evitar nuevas emisiones de gas.

No se registraron daños personales.