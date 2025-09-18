La Fundación 'Agua de Coco' presenta este viernes el cómic 'Madagascar, yo sí te VEODS'

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Agua de Coco presenta este viernes 19 de septiembre, a las 11,30 horas en la Biblioteca Rafael Azcona, el cómic Madagascar, yo sí te veODS, creado en el marco del proyecto Namana, una iniciativa que desde hace tres años hermana centros escolares de La Rioja y Madagascar con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural y la educación en valores globales.

Este cómic busca ofrecer una mirada positiva y global sobre la infancia en Madagascar, lejos de los estereotipos y simplificaciones habituales. Ha sido elaborado con los guiones de estudiantes de Primaria y Secundaria de cinco centros educativos de La Rioja -CEIP Obispo Blanco Nájera, IES Francisco Tomás y Valiente, CEIP Navarrete el Mudo, CEIP Siete Infantes de Lara y CRA Valle Oja-Tirón- y con viñetas del dibujante riojano Rubén Ochoa.

El alumnado participante elaboró sus guiones tras asistir a sesiones de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la realidad de los países empobrecidos. A partir de ahí, crearon las historias del cómic, protagonizadas por Justine, una niña de Madagascar.

A la presentación oficial de Madagascar, yo sí te veODS asistirán Rodrigo Carlo Teijeiro, subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior del Gobierno de La Rioja; Laura Arrieta, concejala de Cooperación, Ciudades Hermanadas e Intercambios Escolares del Ayuntamiento de Logroño; Estíbaliz Arranz, responsable de Educación al Desarrollo de Fundación Agua de Coco; el dibujante Rubén Ochoa y estudiantes de los centros participantes.

Además de la presentación del cómic en el acto se dará a conocer el proyecto Namana. Namana, que significa "amiga/o" en malgache, es el eje central del trabajo educativo de la Fundación Agua de Coco. Un proyecto de hermanamiento que conecta a centros escolares de España con escuelas de Madagascar y que busca fomentar valores de paz, respeto, tolerancia, integridad y, ante todo, solidaridad.

Además, tiene como objetivo trabajar los desafíos globales, como el cambio climático y la desigualdad, en un mismo lenguaje: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Namana pretende, además, dar una imagen positiva de los países del sur y romper con la imagen de pobreza a la que fácilmente se les asocia.

La Fundación Agua de Coco, fundada en 1994, es una organización dedicada a la cooperación internacional, la sensibilización y la educación para el desarrollo. Su misión es mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión en Madagascar y Camboya, especialmente mujeres e infancia, utilizando la educación como motor de desarrollo sostenible. En España, lleva más de 20 años promoviendo la ciudadanía global y la transformación social.

La entrada al evento es gratuita, aunque se requiere confirmación de asistencia a través del correo electrónico: coordinacion.namana@aguadecoco.org.