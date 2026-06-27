Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Arnedo organizan este viernes un cuento teatralizado

Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Arnedo organizan el viernes 3 de julio el cuentacuentos teatralizado 'Había una vez un pequeño lugar', protagonizado por Javier Martínez-Losa de La Rural - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Arnedo organizan el viernes 3 de julio el cuentacuentos teatralizado 'Había una vez un pequeño lugar', protagonizado por Javier Martínez-Losa de La Rural. Será a partir de las 21,00 horas en los jardines del Palacio de la Baronesa dirigido a todos los públicos.

Esta actividad se incluye en el convenio que este año han firmado Ayuntamiento de Arnedo y Fundación Caja Rioja para organizar el ciclo de actividades 'De 0 a 10', que desde el pasado mes de febrero se desarrolla en el Centro de Fundación Caja Rioja de la ciudad riojabajeña, dirigido a niños, niñas y familias. Se han celebrado, por ejemplo, una sesión de baile, un taller para crear una canción y una sesión de risoterapia en familia. Hasta octubre habrá también teatro y juegos de deducción.

Todas las actividades tienen un precio simbólico de 1 euro, excepto este cuentacuentos, que es abierto a todo el mundo.

"HABÍA UNA VEZ UN PEQUEÑO LUGAR"

'Había una vez un pequeño lugar' es una sesión de cuentacuentos teatralizada de una hora de duración dirigida a público de todas las edades.

A través de la historia de Carmelo, un niño de seis años que pasa el verano en el pueblo de sus abuelos, el público descubre un entorno rural presentado como un espacio mágico, vivo y lleno de aprendizajes. Durante su estancia, Carmelo conoce de dónde vienen los alimentos básicos -los huevos, la leche, las hortalizas- y comprende el valor del cuidado, la paciencia y el vínculo con la naturaleza y, sobre todo, con las personas mayores, las abuelas y los abuelos, y el valor de su sabiduría.

La narración combina palabra, gesto, canciones sencillas, objetos escénicos y, sobre todo, participación activa del público, creando una experiencia sensorial y emocional que invita a la escucha, la curiosidad y la reflexión. El pueblo se convierte así en un personaje más del relato, símbolo de la memoria, la sostenibilidad y el tiempo compartido.

Este cuentacuentos valora la tradición del cuento contado, fomentando la escucha activa y el vínculo intergeneracional; el conocimiento del entorno rural y la procedencia de los alimentos, adaptado al lenguaje infantil; cuestiones como el cuidado, la paciencia, el respeto por la naturaleza y la vida comunitaria; y sobre todo la participación del público como parte activa del relato, lo cual favorece la atención, la emoción y el recuerdo.