Fundación CajaRioja pone en marcha un programa de 'Amigos' tras perder el apoyo financiero de CaixaBank

Archivo - Exposición del XXV Concurso de Fotografía ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ - FUNDACIÓN CAJARIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fundación CajaRioja, Pablo Arrieta, ha dado a conocer hoy el programa 'Amigos de Fundación CajaRioja', puesto en marcha tras perder el apoyo financiero de CaixaBank, lo que le obliga a "repensarse".

En rueda de prensa junto al gerente de la entidad, Carlos Fuentes, ha presentado una iniciativa con la que pretende poder continuar con las actividades culturales que han llevado, por ejemplo, a poner en marcha una biblioteca nómada por los pueblos de La Rioja.

En concreto, se buscan 'amigos', ha relatado Fuentes, que den una aportación de 250 euros al año que, ha destacado, tendría una deducción fiscal del ochenta por ciento, lo que supondría la devolución de doscientos.

Se trata de asumir un compromiso para continuar con el programa de los seis centros culturales de la comunidad, además de la gestión del espacio La Cerámica.

Como contraprestación, las personas amigas tendrán reservas de plaza y descuentos en los cursos y talleres, además de en las diversas actividades programadas.

El gerente ha señalado que las actividades de Fundación CajaRioja del año pasado llegaron a 241.000 personas y a 52 localidades. Se incluyen formación, exposiciones, presentaciones de libros, tertulias, teatro y música.