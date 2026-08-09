Fundación Dialnet renueva su web corporativa con un diseño dinámico y accesible

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Dialnet ha lanzado su nueva web corporativa, diseñada para explicar de una forma más sencilla su actividad, sus proyectos y el conjunto de soluciones que ofrece. La web, accesible desde https://fundaciondialnet.unirioja.es/, estrena una imagen más dinámica, visual y ligera, con una estructura que agiliza la consulta y facilita el acceso a los contenidos.

La página está adaptada a la navegación desde dispositivos móviles y cumple los estándares de accesibilidad para que cualquier persona pueda utilizarla con independencia de sus capacidades o del dispositivo empleado. Además, sus contenidos se han elaborado con lenguaje claro y siguiendo los principios de la norma internacional ISO 24495, con mensajes directos, comprensibles y orientados a las necesidades de los usuarios.

La nueva web presenta los servicios que integran el ecosistema de la Fundación: Dialnet, el buscador de conocimiento científico en español; Dialnet Plus, que incorpora funciones avanzadas para trabajar con la información académica; Dialnet Métricas, orientado al análisis y la evaluación de la producción científica; API Dialnet, que permite integrar sus datos con otros sistemas; Dialnet CRIS, que organiza y muestra la actividad investigadora de universidades y centros; y Dialnet Transferencia, que conecta el conocimiento académico con las necesidades de empresas e instituciones.

El portal también permite conocer la historia de la Fundación, sus proyectos, eventos y noticias. Otro de los espacios destacados es la sección de Transparencia, que reúne información institucional, organizativa, económica y de planificación, además del perfil del contratante, las medidas antifraude, las subvenciones y las ofertas de empleo. La nueva página nace como una herramienta viva, actualizada y conectada con los perfiles de Fundación Dialnet en LinkedIn, Instagram, X y Bluesky. Por su parte, el buscador de Dialnet, que permite localizar millones de documentos, revistas y tesis científicas, puede visitarse desde https://dialnet.unirioja.es/