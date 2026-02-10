La Fundación Eurocaja Rural reconoce a Down La Rioja por su proyecto para favorecer la inserción laboral del colectivo

Foto de familia de la Gala Inclusivamente de Eurocaja Rural. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

TOLEDO/LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Down La Rioja ha sido reconocida este martes en la I Gala Inclusivamente que la Fundación Eurocaja Rural ha celebrado en Toledo, por su proyecto Empleo con apoyo en la empresa ordinaria, focalizado a fomentar la inserción laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades, en empresas ordinarias del entorno en el que viven.

Esta iniciativa pone en valor también a empresas que defiendan principios como la proximidad, legalidad, igualdad de oportunidades, a través de un programa de Formación para el Empleo y Empleo con Apoyo, buscando, en último término, el mantenimiento del puesto de trabajo y la estabilidad en el mercado laboral de este colectivo.

Elisa Griñón, de la asociación galardonada con una ayuda Workin de inserción laboral para personas con discapacidad, ha defendido que este proyecto permite dar confianza y oportunidades reales a las personas con discapacidad "creyendo en ellas".

También ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas que han apostado por integrar en sus plantillas a estas personas, lo que les permite tener la confianza de que "forman parte de la sociedad".

Según Griñón de momento, el 68% de los jóvenes a los que atiende esta asociación ya están trabajando, porcentaje que esperan ampliar con la ayuda de Eurocaja Rural.

MÚSICA Y ARTESANÍA PARA ARRANCAR LA GALA

Una gala que arrancaba con Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. El vocalista, que fue finalista en el programa 'Got Talent', ha dado el pistoletazo de salida con su voz, con una interpretación que ha levantado la ovación cerrada de todo el auditorio Eurocaja Rural.

Aurora González y Jesús Ródenas, periodistas del Ente Público Castilla-La Mancha Media, han sido los encargados de conducir esta primera gala, en la que todos los asistentes han recibido como obsequio un pequeño saquito con semillas de almez y girasol, un detalle elaborado por los usuarios de APACE Toledo.

Un paquete de bienvenida donde también figuraba un marcapáginas ilustrado por Catalin, usuario de Down Toledo.

"LA OPORTUNIDAD NO ES UN REGALO, ES UNA RESPONSABILIDIAD"

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha tomado la palabra para estrenar este acto con una intervención en la que ha querido hablar de oportunidades.

"La oportunidad no es un regalo, es una responsabilidad", ha exhortado desde la tribuna, poniendo en valor las oportunidades como "puertas al futuro".

Puertas que todos en mayor o menor medida han tenido que cruzar, y siempre se ha tomado con ayuda. "Si las puertas no se abren, no se puede cruzar".

Por eso, Eurocaja ha querido abrir estas puertas a "personas que, siendo necesarias en cada actividad y cada sistema, necesitaban más oportunidades que los demás".

Y es que la inclusión es para Eurocaja "un compromiso" que es ahora el germen de esta primera gala de distinciones, con las que quieren poner en valor a todas aquellas entidades de todo el país que prestan la fuerza de su trabajo para "derribar barreras".

"Damos apoyo a entidades que han decidido no mirar hacia otro lado y que han demostrado que lo importante es el talento y la capacidad de innovar", ha afirmado.

A más, apunta a que empresas, instituciones y equipos de toda España necesitan la fuerza de las personas con discapacidad. "Cuando jugamos con las mismas reglas, demostramos lo que valemos".

APOYO DE LAS AUTORIDADES

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, también ha intervenido en el acto para aplaudir la "empatía" de Eurocaja Rural con todas las entidades sociales. "Enhorabuena y gracias a las asociaciones".

Además, el director general de Discapacidad, Chesco Armenta, ha aprovechado su presencia sobre el escenario no solo para agradecer la labor de Eurocaja, sino para poner en valor la "confianza" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con estas entidades: "Tenemos que hacer un viaje compartido. Tenemos muchos retos que afrontar".

En el acto también ha participado el Comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero, quien ha avanzado la intención de la administración de tener perfilada este año su nueva ley de Accesibilidad Universal.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, ha querido dejar claro que la institución local tiene las "puertas abiertas" para estas entidades. "Ya sois familia para mí".

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de Bienestar Social, Daniel Arias, se ha sumado a las felicitaciones de las autoridades: "Habéis hecho algo importante para la sociedad".

RESTO DE PREMIADOS

En la gala también han sido distinguidas con un premio Workin Asprona Albacete, Aspana Campo de Criptana; Astrapace (Zarandona, Murcia); Asprodiq (Quintanar de la Orden, Toledo); Alfaem Salud Mental (León); Aspaym Castilla y León (Simancas, Valladolid); Asociación Tea Talavera de la Reina; y Fundación Gema Canales (Olías del Rey, Toledo).

Además, han recibido un premio Talento Artístico el Club de Ocio Amitur-Asprona de Albacete; Plena Inclusión Aragón (Zaragoza); y Fundación Brian (Palencia).