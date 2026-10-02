Fundación Ibecaja acerca a Logroño el universo creativo de Alba Lez en una jornada de arte, creatividad y participación

Alba Lez. - FUNDACIÓN IBERCAJA

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja impulsa este sábado, 3 de octubre, una innovadora propuesta cultural en su centro de la capital riojana, de la mano de la artista, ilustradora e influencer creativa Alba Lez, una de las creadoras de contenido más destacadas del panorama digital español, con una comunidad de más de 400.000 seguidores en redes sociales.

La iniciativa ofrecerá a los participantes una oportunidad única para acercarse al proceso creativo de una artista que ha convertido la ilustración, la narrativa visual y la exploración emocional en las principales herramientas de su trabajo.

A través de sus obras, Alba Lez aborda temas universales como la identidad, las emociones, los diálogos internos, la vulnerabilidad o el amor propio, estableciendo una conexión directa y cercana con miles de personas.

La jornada comenzará con una charla abierta al público en la que la creadora compartirá su experiencia profesional y reflexionará sobre la creatividad aplicada a ámbitos como el marketing, la cultura o la salud mental.

Posteriormente dirigirá un taller práctico en el que medio centenar de participantes podrán desarrollar una propuesta artística colectiva y conocer de primera mano las metodologías creativas que utiliza en su trabajo.

UNA GALERÍA DE ARTE AL AIRE LIBRE PARA TODA LA CIUDAD

Como colofón a la jornada, Alba Lez llevará a cabo una acción artística urbana especialmente concebida para Logroño.

Varias de sus obras serán escondidas en diferentes puntos de la ciudad, invitando a los ciudadanos a descubrirlas a través de las pistas y retransmisiones que la propia artista compartirá en sus redes sociales.

Con esta iniciativa, impulsada en el año de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja propone trasladar el arte al espacio público y fomentar una experiencia que combina creatividad e interacción ciudadana, convirtiendo durante unas horas las calles de Logroño en una singular galería abierta.

La actividad refuerza el compromiso de la entidad para apoyar y acercar la cultura a todos los públicos, además de impulsar el talento creativo y la generación de oportunidades para que los jóvenes se desarrollen personal y profesionalmente.