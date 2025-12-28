Fundación ONCE otorga 1 beca a un estudiante con discapacidad en La Rioja

Archivo - Logo de las becas de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

LOGROÑO/ VALENCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE, dentro de la duodécima edición del Programa de becas 'Oportunidad al talento', ha entregado a un alumno con discapacidad de La Rioja una ayuda para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o compatibilizar formación académica y carrera deportiva, según ha informado la entidad en un comunicado.

Cofinanciada por Fundación ONCE y una serie de empresas donantes, la iniciativa pretende "ayudar a los jóvenes con discapacidad a desarrollar un buen proyecto académico", así como "atraer su talento y aprovecharlo para su inserción en el mundo empresarial" y, de este modo, "facilitarles el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados".

A lo largo de las doce ediciones de este programa se han beneficiado de él más de un millar de jóvenes universitarios con discapacidad en todo el territorio nacional.

En esta ocasión, se han entregado 104 becas: 32 para máster y postgrados, con una cuantía de 3.000 euros cada una; 25 de movilidad transnacional (6.000 euros); 27 de estudios y deporte (3.000 euros), y 20 de Formación Profesional (1.000 euros).

Los becados proceden, además de la Comunitat Valenciana, de Andalucía (25), Comunidad de Madrid (19), Cataluña (14), Galicia (7), Asturias (4), Murcia (4), Canarias (4), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (3), y Extremadura (2). A estas autonomías se suman Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un becado en cada una de ellas.

El programa de becas 'Oportunidad al talento' es una convocatoria de Fundación ONCE en la que colaboran y participan CRUE Universidades Españolas y el CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad).

Este plan cuenta además con el apoyo económico de empresas comprometidas con la discapacidad. En esta edición figuran Veolia y Fundación Aquae, Santander Fonemporium, Loewe, Aekas Spain, Asúa Products, Avanza, Capgemini, Hyundai Motor España, McGraw Hill, Sabio, Nordex Energy Spain, Precision For Medicine & Oncology, Skretting España, Holcim España, Medtronics y Grupo Otis.