Fundación ONCE presenta en Logroño su estudio pionero sobre violencia de género en mujeres con discapacidad

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE presenta este próximo miércoles 11 de febrero, a las 9,30 horas en Riojafórum, 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', el primer estudio que Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo ha realizado para visibilizar una realidad todavía desconocida.

En este trabajo, cofinanciado por la Unión Europea, han participado más de 1.600 mujeres con discapacidad de toda España que han sufrido violencia de género y que forman parte del proyecto 'Mujeres en Modo ON VG'. Del total de las entrevistadas, 31 son de La Rioja.

La apertura de la jornada correrá a cargo de Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en La Rioja, y representantes de la Administración. A continuación, Marta Santos, técnica de Inserta Empleo, presentará las principales conclusiones del estudio.

Seguidamente, se celebrará una mesa redonda sobre los retos de inclusión laboral de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en la que intervendrán María Ruiz, técnica de Selección, Formación, Unidad de Apoyo y ajuste sociolaboral en Grupo Osga; Arantxa Alonso, técnica de Inserta Empleo La Rioja y Noelia, mujer con discapacidad víctima de violencia de género.

La jornada continuará con la experiencia inmersiva 'Invisibles', que permitirá ponerse en la piel de una mujer con discapacidad víctima de violencia de género. La jornada será clausurada por representantes institucionales.