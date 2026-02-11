Fundación ONCE presenta en Logroño su estudio pionero sobre violencia de género en mujeres con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha presentado en Logroño 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', el primer estudio que Inserta Empleo (http://www.insertaempleo.es), la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha realizado para visibilizar una realidad todavía desconocida.

En este trabajo han participado más de 1.600 mujeres con discapacidad de toda España que han sufrido violencia de género y que forman parte del proyecto 'Mujeres en Modo ON VG'. Entre el total de las entrevistadas, 31 son de La Rioja. De ellas, el 74,2% ha denunciado, el 20,7% se encuentra en situación precaria y ninguna convive con el maltratador.

Riojafórum ha sido el lugar escogido para la presentación en Logroño del citado estudio que está recorriendo distintas ciudades españolas en un ciclo de encuentros que incluye: Vitoria, Santander, Valencia, Murcia, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Oviedo, Palma de Mallorca y Madrid.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Begoña Grijalvo, directora de Inserta Empleo en La Rioja, y Juan Javier Muñoz, presidente del Consejo territorial de ONCE en La Rioja.

'Ojo al dato' tiene como fin visibilizar una realidad silenciada y aportar la primera base estadística propia en España sobre la relación entre violencia de género y discapacidad.

Su itinerancia por distintas ciudades busca no solo difundir los hallazgos, sino también crear espacios de diálogo, escucha y sensibilización que permitan avanzar en la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE 'OJO AL DATO'.

Edelmira González, coordinadora del proyecto Mujeres en Modo ON-VG, ha expuesto las principales conclusiones del estudio 'Ojo al dato' entre las que cabe destacar que el 40,4% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad.

El análisis también revela que el miedo a represalias o no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género hace que el 34,5% de las mujeres no hayan denunciado y el 4,3% hayan retirado la denuncia.

Un 57,6% de las mujeres que participan en el estudio han indicado que la discapacidad es previa a la violencia de género sufrida, frente al 27,6% que afirma es consecuencia de la violencia vivida. Asimismo, el 13,4% de ellas señala que su salud ha empeorado como consecuencia de la violencia.

Este estudio se enmarca en el proyecto 'Mujeres en Modo ON VG' que Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea, puso en marcha en 2020 con el propósito de acompañar y empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de la formación y el empleo.

Tras la presentación del estudio, se ha celebrado una mesa redonda titulada 'Relatos visibles: empresas y voces para romper el ciclo de la violencia' en la que las participantes han abordado buenas prácticas y casos de éxitos locales presentados por Maria Ruiz, técnica de Selección, Formación, Unidad de Apoyo y Ajuste Sociolaboral en Grupo Osga; Arantxa Alonso, compass de Inserta Empleo La Rioja y una mujer con discapacidad víctima de violencia de género.

A continuación, se ha celebrado la experiencia inmersiva que con el título de 'Invisibles' ha permitido a las personas participantes ponerse en la piel de una mujer con discapacidad víctima de violencia de género.

El acto ha sido clausurado por Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo; Patricia Sáinz, concejala de Servicios Sociales y teniente de alcalde y Begoña Marañón, subdirectora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja.