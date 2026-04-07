Fundación Pioneros impulsa la formación y el acceso al empleo de 261 jóvenes en 2025

Jóvenes Participantes Del Programa Formación Y Empleo De Fundación Pioneros - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación Pioneros acompañó durante el año 2025 a 261 jóvenes de entre 16 y 30 años, de los cuales 92 accedieron a un empleo, lo que supone una tasa real de inserción del 35,2%. Además, 169 jóvenes participaron en acciones formativas orientadas a mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral, lo que representa un porcentaje del 64,75 por ciento.

Del total de jóvenes atendidos, 104 son mujeres y 157 hombres, procedentes de 34 nacionalidades diferentes, lo que pone de manifiesto la diversidad y el carácter inclusivo del programa.

Las oportunidades laborales se han concentrado principalmente en los sectores de hostelería y turismo, seguido de comercio, industrias alimentarias y servicios.

El programa contó con el apoyo de una red de 70 empresas y 63 entidades, fundamentales para generar oportunidades reales de empleo y formación, así como para fortalecer el acompañamiento a la juventud.

FORMACIÓN PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

La formación es uno de los pilares clave del programa. Durante 2025, un total de 169 jóvenes participaron en acciones formativas, de los cuales 51 fueron mujeres y 118 hombres, adquiriendo competencias clave para su acceso al mercado laboral.

Durante el año pasado, además de las actividades ya asentadas en el programa, desarrollamos 2 novedosos proyectos formativos.

El proyecto CODI, programa de Competencias Digitales para la Infancia se trató de una propuesta educativa orientada a desarrollar competencias digitales desde una mirada crítica, responsable e inclusiva y contó con la participación de 16 jóvenes.

En la formación online Curso de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, organizado por Somos F5, participaron 6 jóvenes de Pioneros que crearon el juego PICCS, Protección Inteligente Contra el Ciberacoso y el Sexting. Este juego fue reconocido a nivel nacional por su compromiso con la tecnología al servicio del bien común.

Además, durante 2025 lideramos el nuevo proyecto Metodologías que acompañan, un espacio colaborativo junto a profesionales del tercer sector, en el que creamos una guía de herramientas de intervención para trabajar la empleabilidad con jóvenes.

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL

La metodología del programa combina la intervención individual con el trabajo grupal. En las sesiones individuales, se evalúa la empleabilidad de cada joven y se diseña un plan de acción personalizado con objetivos formativos y laborales.

En 2025 se llevaron a cabo 119 actividades grupales, con un total de 107 participantes, entre las que destacan talleres y cursos de búsqueda activa de empleo, píldoras formativas, visitas a empresa, taller de cocina o cinefórum.

Estas acciones complementan los itinerarios personalizados, en los que cada joven define su propio camino hacia el empleo.

APOYO INSTITUCIONAL Este programa recibe el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ); del Ayuntamiento de Logroño, Fundación 'la Caixa' y Fundación Ibercaja.

Con esta iniciativa, Fundación Pioneros continúa trabajando para mejorar la empleabilidad de la juventud, facilitando su acceso al mercado laboral y promoviendo su autonomía personal y profesional.