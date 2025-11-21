Fundación Pioneros reconoce a las empresas riojanas comprometidas con la juventud y la igualdad de oportunidades - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros celebró el jueves 20 de noviembre el encuentro 'Juventud y Empresa: Construyendo Futuro', un acto de reconocimiento a las empresas riojanas que, durante 2025, han colaborado activamente con la entidad en la promoción del empleo juvenil y la igualdad de oportunidades.

El evento, que tuvo lugar en el Espacio Lagares de Logroño a las 19,00 horas, se convirtió en una forma de fortalecer el vínculo entre la juventud y el tejido empresarial local, destacando el papel esencial de las alianzas entre empresas, entidades sociales y administraciones públicas en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La jornada contó con la participación de Patricia Sáinz, concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño, quien moderó el diálogo central 'Juventud y empresa: trazando un futuro compartido', en el que jóvenes y representantes de empresas compartieron sus experiencias y reflexiones sobre empleabilidad, innovación y responsabilidad social.

En este diálogo participaron de Maite Seoane, de la Federación de Empresas de La Rioja; Garazi García, de Ultracongelados del Oja; Sugai, jefe de cocina de Wine Fandango. Por parte de Fundación Pioneros asistieron Patricia Rubio, coordinadora del programa Formación y Empleo para jóvenes, que estuvo acompañada por Dachi Surmanidze y Bassiru Kone, dos jóvenes participantes del programa.

Durante el acto se entregaron los distintivos a las nuevas Empresas Pioneras incorporadas en el último año, así como reconocimientos especiales a colaboraciones destacadas. Además, los propios jóvenes protagonizaron una dinámica participativa diseñada para fomentar la conexión y la inspiración entre el público asistente.

La sorpresa de la tarde estuvo protagonizada por el grupo de teatro de jóvenes de Pioneros que a través de un ejercicio participativo y dinámico lograron que los representantes de las empresas distinguidas salieran al escenario a compartir esta experiencia.

El encuentro finalizó con un cóctel con productos locales, un momento distendido que permitió seguir fortaleciendo redes entre jóvenes, empresas y ciudadanía. El vino fue cedido por Bodega Institucional La Grajera; los productos salados por Grupo Palacios; y el postre fue elaborado por la asociación Adeturocón.

Con esta iniciativa, Fundación Pioneros reafirma su compromiso con la creación de puentes entre el mundo empresarial y la juventud riojana, impulsando un modelo de colaboración que genera oportunidades reales y contribuye al desarrollo social y económico de la región.