La Fundación San Millán constata el avance del proyecto de digitalización de los fondos emilianenses conservados en el Archivo Histórico Nacional - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, ha visitado hoy, 6 de mayo, el Archivo Histórico Nacional para conocer el desarrollo del proyecto de digitalización de los documentos procedentes del Monasterio de San Millán de la Cogolla que se conservan en esta institución estatal.

La actuación, impulsada por la Fundación, fue licitada a comienzos de año por un presupuesto de 101.338,37 euros, IVA incluido, y adjudicada a la empresa Baratz Servicios de Teledocumentación S.A. por 96.267,60 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos se iniciaron a mediados de abril en el Archivo Histórico Nacional, donde se custodia el fondo emilianense más relevante fuera de La Rioja, y forman parte del plan de actuación de la Fundación San Millán para 2026, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Cultura para la digitalización de estos documentos con fines de investigación, estudio y divulgación.

UN PROCESO TÉCNICO QUE YA HA COMPLETADO VARIAS SERIES DOCUMENTALES

A día de hoy, el proyecto ha permitido generar 14.729 imágenes digitales. En el caso de los códices conservados en el Archivo Histórico Nacional, se han digitalizado los cinco documentos existentes en su totalidad; asimismo, se han reproducido íntegramente las ocho carpetas de pergaminos custodiadas en esta institución y se han intervenido 20 legajos. Una vez digitalizados los fondos del Archivo Histórico Nacional, los trabajos se trasladarán al Monasterio de Yuso para hacer lo mismo con la documentación del archivo monástico.

Esta actuación se apoya en el trabajo de investigación promovido por la Fundación San Millán y desarrollado por Javier García Turza, que permitió corregir y ampliar el inventario documental histórico y abordar el estudio integral de los fondos conservados tanto en el propio monasterio como en otras instituciones. La digitalización facilitará la creación de repositorios accesibles a investigadores y ciudadanía, reducirá la manipulación de los originales y contribuirá a preservar un patrimonio documental esencial para la historia de La Rioja y del conjunto del ámbito hispánico.