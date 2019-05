Fundación San Millán refuerza su proyección internacional con el Centro de Estudios Latinoamericanos Universidad Oxford

Publicado 15/05/2019 14:25:32 CET

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación San Millán de la Cogolla ha sido invitada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford para llevar a cabo seminarios anuales sobre temas relacionados con la historia, la cultura y la lengua españolas.

En concreto, su director, el catedrático de historia de origen colombiano, Eduardo Posada-Carbó, Senior Research Fellow de Brasenoe College, ha invitado a la Fundación San Millán para que organice una serie de seminarios que consistirán en una conferencia y posterior debate de un investigador o académico españoles sobre la lengua española.

El objetivo es establecer un vínculo de colaboración permanente entre la Fundación San Millán de la Cogolla y el LAC de la Universidad de Oxford para que cada año pueda celebrarse uno o varios seminarios específicos acordados entre la Fundación y el LAC que podría denominarse San Millán Spanish Seminar. A través de esta colaboración la Fundación San Millán de la Cogolla ganará visibilidad y presencia en una de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial y reforzará aún más su proyección internacional.

El primero de estos seminarios se celebrará mañana jueves, 16 de mayo, bajo el título 'Matar a la madre patria': Anti-Spanish Topics in the Ideological Construction of the Latin American Republics, 1810-1898 y se está planificando un segundo para el otoño.

El Centro de Estudios Latinoamericanos (Latin American Centre, LAC) de la Universidad de Oxford está ubicado en St Antony's College, lugar de referencia de los estudios sobre España de la Universidad de Oxford, en el que desarrolló su labor el eminente hispanista, ya fallecido, Sir Raymond Carr. EL LAC alberga la Bodleian Latin American Library, una colección de 16000 volúmenes, más revistas científicas, microfilms y DVD en lengua española que conforman una importante colección dentro de la valiosa Biblioteca Bodleian de Oxford para el estudio de las ciencias sociales y la historia del mundo latinoamericano.

El LAC acoge estudiantes de doctorado, posdoctorales, investigadores y profesores del mundo hispánico y celebra a lo largo del año una serie de seminarios para presentar y debatir temas de interés sobre la historia y la cultura en Latinoamérica.