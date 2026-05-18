La Fundación SGAE promueve el IX Encuentro de Guionistas - Logroño

Encuentro de guionistas en Logroño - SGAE

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE colabora con el IX Encuentro de Guionistas - Logroño, que convocan bienalmente las asociaciones FAGA y ALMA. En su novena edición, este foro profesional se celebrará en el Auditorio municipal de la capital riojana (Avenida de la Paz, nº11), del 28 al 30 de mayo de 2026, y celebrará el Año Azcona 2026, un homenaje a Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008), en el centenario de su nacimiento, impulsado por el Ayuntamiento de Logroño. Desde 2010, su objetivo es unir a la profesión a través del intercambio de reflexiones y métodos de trabajo.

A lo largo de tres jornadas de mesas redondas, talleres, entrevistas, coloquios, podcasts especializados y espacios destinados al networking profesional, reconocidos guionistas debatirán sobre las oportunidades y los retos creativos, tecnológicos, laborales y económicos a los que se enfrenta el gremio en la actualidad: desde la adaptación literaria, el documental o la animación, hasta la irrupción de la inteligencia artificial, los contenidos verticales, el videojuego, la diversidad en la escritura o la situación laboral y asociativa de los guionistas en España.

El encuentro se inaugura el jueves 28 de mayo a las 18 horas. Media hora después dará comienzo la mesa redonda 'El guion vuelve a casa' en referencia al creador y socio de SGAE Rafael Azcona, autor de más de 80 guiones de películas, además de varias novelas y un sinfín de artículos, ensayos y otros textos. Intervendrán Elvira Lindo, Marta González de Vega, Santiago Tabernero y Víctor García León, moderados por Bernardo Sánchez Salas.

Asimismo, se desarrollarán varias entrevistas con los citados Víctor García León y Elvira Lindo o Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full), Ana Sanz - Magallón, Sergio Campo y Mercè Sarrias. Les seguirán por la tarde varias ponencias de autoras y autores como Elena Crimental, Paula Serna, Rocío Sepúlveda, Virginia Yagüe o Curro Royo, además de otra mesa redonda compuesta por integrantes de ALMA, ICAA y FAGA sobre ayudas al guion del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio y Cultura (ICAA).

LAS ESTRATEGIAS NARRATIVAS EN EL AUDIOVISUAL, CON INÉS PARÍS

La vicepresidenta por el Colegio Audiovisual de SGAE Inés París presentará en el congreso el ciclo de conferencias 'Algo en un día de verano', cinco sesiones en los martes de junio protagonizadas por literatos/as y dramaturgos/as, académicos/as de la RAE, en su sede de Madrid, dirigidas a guionistas con el objetivo de ampliar la mirada sobre el oficio e incorporar herramientas procedentes de la narrativa literaria.

El cineasta, escritor y académico de la RAE Manuel Gutiérrez Aragón y la vicepresidenta de SGAE Audiovisual coordinarán esta iniciativa de Fundación SGAE. Durante su charla en el encuentro riojano, París adelantará este próximo ciclo entre guionistas y académicos - que contará con Javier Cercas, Juan Mayorga, Soledad Puértolas, Clara Sánchez y el propio Manuel Gutiérrez Aragón - planteando cuestiones como el origen de las ideas, cómo se construyen los personajes y cómo cada narrador encuentra su voz, o qué puede aprender un guionista de la forma de trabajar de los escritores literarios.

Concluirá la jornada del viernes con las intervenciones de Paul Laverty o Eduard Sola, que hablará sobre la gestión de la visibilidad.

El sábado 30 de mayo volverán las disertaciones de la mano de Joserra Fudio, Jesús Martínez Asensio, Majo Síscar, Irene Iborra, Josué Monchán, Rafa Ferrero, Anna Juesas o Juanpe Gálvez. Por la tarde llegará el momento de abordar temas de máxima actualidad como la relación entre guionista e intérprete y la inclusión o el reto de la Inteligencia Artificial, con Sara Antuña, Carlos de Pando, Helena Medina, Eva Libertad o Denis Goulette como protagonistas.

Tras la clausura oficial al término de ese debate, las jornadas de la novena edición echarán el cierre definitivo con una fiesta en la Sala Rever (Avenida de Navarra, 5) a partir de las 22 horas.