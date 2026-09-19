Fundación Unoentrecienmil abre en La Rioja las inscripciones de la 12 edición de La Vuelta al Cole contra la leucemia

Archivo - La Vuelta al Cole, una carrera escolar contra la leucemia infantil, abre sus inscripciones en Asturias - TERESA ARILLA - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil abre el plazo de inscripción para la 12ª edición de La Vuelta al Cole, el movimiento que cada año reúne a miles de colegios, profesores y alumnos y familias con un objetivo común: impulsar la investigación para que todos los niños y niñas con leucemia superen la enfermedad.

Los centros educativos de La Rioja ya pueden inscribirse a través de www.lavueltaalcole.com para participar el 16 de octubre, día en el que cada colegio organizará su propia carrera y la adaptará a sus instalaciones y necesidades.

La Vuelta al Cole Unoentrecienmil no es solo una carrera solidaria: es un proyecto de sensibilización que empieza semanas antes de la carrera.

Todos los colegios dispondrán de materiales adaptados a cada etapa educativa, relacionados con la investigación científica, la importancia de la ciencia para mejorar la vida de las personas, la solidaridad y la empatía.

LOS COLEGIOS CONVIERTEN ZANCADAS EN INVESTIGACIÓN.

Gracias a la participación de los colegios, cada donación se transforma directamente en tiempo de investigación:

3 euros = 12 minutos de investigación

5 euros = 20 minutos de investigación

10 euros = 40 minutos de investigación

Desde su nacimiento en 2015, La Vuelta al Cole ha movilizado a cerca de 7.000 colegios, más de 2.645.000 alumnos, familias y docentes, y recaudando más de 5.000.000 euros.

Solo durante el curso 2025 - 2026, participaron 1.550 colegios y más de 559.925 alumnos, familias y profesores, corriendo y donando 1.168.410 euros, que han permitido seguir impulsando proyectos de investigación destinados a desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los niños con leucemia infantil.

En La Rioja, La Vuelta al Cole sigue creciendo edición tras edición. Durante el curso 2025-2026 participaron 11 colegios y 2.774 niños, padres y profesores, que recaudaron 8.056 euros para financiar nuevos proyectos de investigación contra la leucemia infantil.

Alrededor del 60% de los colegios participantes repiten cada año, consolidando La Vuelta al Cole como el mayor movimiento escolar contra la leucemia infantil en España.

LA HISTORIA DE SERGIO.

Sergio es un niño de seis años de Cáceres que este septiembre vuelve al cole mientras continúa su tratamiento y recuperación de la leucemia.

Hace algo más de un año Sergio empezó a sentirse cansado, dejó de querer jugar al fútbol y tenía dolores muy fuertes en las piernas. Después de meses de pruebas, fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, la más frecuente en niños, con 350 nuevos casos cada año en España.

Fue tratado por el equipo de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, donde médicos e investigadores trabajan para desarrollar nuevos tratamientos y conseguir que más niños puedan superar la enfermedad y volver a las aulas.

En esta edición de La Vuelta al Cole las familias podrán acceder, a través de la web de Unoentrecienmil y un código QR, a una experiencia participativa en la que conocerán la historia de Sergio, descubrirán cómo se transforman las donaciones en investigación y podrán dejar mensajes de apoyo para él y para otros niños que están atravesando la enfermedad.