Galiana coincide en la necesidad de "dar un impulso" a la "función directiva" en los centros educativos

Archivo - El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, en una visita al inicio del curso escolar - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha coincidido hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, en la necesidad de "dar un impulso" a la "función directiva" de los centros educativos.

Galiana ha intervenido, en el pleno de la Cámara riojana, al término del debate de una proposición no de ley, del Partido Socialista, que pedía instar al Gobierno riojano a actualizar la orden que regula el nombramiento de los directores de los centros educativos.

También, como segundo punto, "impulsar medidas que permitan dignificar, y reforzar, la función directiva, favoreciendo la formación contínua y garantizando condiciones laborales adecuadas a la responsabilidad".

"Encantado de recibir propuestas, además, coincidimos en la importancia de la función directiva", ha dicho Galiana después de que la socialista Teresa Villuendas recalcara el papel de la dirección de un centro en el desarrollo académico y la convivencia en el mismo.

Ha anunciado que, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular se iba a oponer al punto uno (las votaciones se realizan no después del debate de cada iniciativa, sino al final del pleno); pero iban a apoyar el segundo porque, de hecho, el Gobierno riojano, ha dicho, ya trabaja en ello.

Así, ha entendido que "la actualización de la orden, que data de 2015, es necesaria pero no de forma inminente", ya que se debe "abordar con el suficiente sosiego".

"Sí que coincidimos en la necesidad de reforzar la función directiva", ha dicho afirmando que se va a "abordar" en las mesas sectoriales, y en ese sentido el PSOE, ha dicho, "llega tarde".

Ha añadido que se van a abordar "una serie de cambios más ambiciosos, con una visión integral", incluyendo al resto de equipo directivo, no sólo al director, y abordando la "parte retributiva", esto último con "prudencia y gradualidad".

Al comienzo del debate, Villuendas había defendido su iniciativa señalando la "dificultad de encontrar docentes que asuman la dirección" de los centros con una frase que lo "refleja" aparecida en un medio de comunicación: "Nadie quiere ser director de este colegio, es un puesto de pringado". Ha visto necesario darle una solución y visibilizar la realidad.