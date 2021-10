Gamarra censura a Andreu que "quisiera llegar demasiado rápido" al Congreso del PSOE para volver "con las manos vacías"

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que la presidenta del Gobierno regional "quería llegar demasiado rápido" al Congreso Federal Socialista pero, sin embargo, "vuelve con las manos vacías".

Cuca Gamarra ha ironizado así este domingo en Logroño tras la publicación el pasado viernes en la cuenta de Instagram personal de la presidenta socialista de una imagen en la que se podía ver a ella viajando en un coche de acompañante por encima de la velocidad permitida, a 156 km/h. Una imagen por la que, a los escasos minutos de publicarla, Andreu pidió perdón.

Ante ello, ha continuado la portavoz del PP, "Andreu tenía demasiada prisa pero no sabemos para qué porque vuelve sin influencia y lo que es peor, vuelve sin cambiar los Presupuestos Generales del Estado que lastran a esta ccaa".

En este punto, Gamarra ha recordado que "desde que Sánchez está al frente del Gobierno de España, los PGE nunca han estado al nivel de cuando gobernaba el PP porque va recortando los fondos que llegan a esta comunidad año tras año". "Pero es que además no solo no presupuesta sino que no ejecuta".

Además, Gamarra ha lamentado que "un domingo más -ha continuado- los riojanos pagaremos la luz más cara y, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, frente a las 7.932 familias que pidieron esa ayuda solo se ha concedido a 2.418 personas en La Rioja". Frente a ello, ha indicado, "sí hay alternativa y es el cambio de ciclo político del PP de la mano de Pablo Casado".

REUNIÓN DE FEIJÓO: "LAS AUSENCIAS TIENEN MÁS QUE VER CON OBEDECER A SÁNCHEZ"

Gamarra también ha afeado a Andreu que haya decidido no acudir a la reunión convocada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia. "Es una reunión muy positiva para hablar de un problema de todos y que afecta a todas las ccaa. No entiendo que La Rioja renuncie a una reforma de la financiación y a compartir planteamientos porque se pueden coincidir más allá de partidos políticos".

"Las ausencias tienen mucho más que ver con obedecer a Pedro Sánchez que con defender los intereses de los españoles", ha reflexionado la portavoz del PP.

CONGRESO REGIONAL

Finalmente, y con respecto al futuro Congreso del PP de La Rioja en donde se deberá elegir a un nuevo presidente de la formación riojana, Gamarra ha destacado que "la unidad" es un valor importante en un partido "para consolidar un proyecto político".

"Cuando llegue el momento, espero que los afiliados del PP seamos capaces de conseguir esa unidad en torno a un proyecto ganador, de futuro, de regeneración y de ilusión para los riojanos y que tenga al frente del mismo a los mejores porque todos sabemos lo que necesita La Rioja", ha destacado.

En cuanto si habrá un candidato o varios, Gamarra ha destacado que "eso depende de cada afiliado que tiene derecho a plantearlo porque eso es una máxima de este partido pero todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo una reflexión y buscar lo mejor para todos. Espero que cuando se convoque ese Congreso estemos todos en esa línea por el bien de La Rioja que es lo único que tiene que estar presente".