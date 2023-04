Gamarra pide "agrupar el voto" y advierte de que los votos "no sirven" si no llegan al porcentaje necesario

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido hoy en Logroño "agrupar el voto" para que el socialista Pablo Hermoso de Mendoza "no sea alcalde" y ha advertido de que los votos "no sirven" si no llegan al porcentaje necesario.

Gamarra ha cerrado, hoy, el acto de la presentación de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño, encabezada por Conrado Escobar, en Riojaforum.

"Hoy es un día importante", ha dicho Gamarra al tiempo que ha abrazado una candidatura que afronta con "mucha ilusión" que "el futuro de Logroño vuelva a ser de esperanza".

Ha pedido que "todo aquel que quiera cerrar la etapa de Hermoso de Mendoza" confíe en el PP. "Sí", ha dicho, "va a haber muchas candidaturas, pero si no llegan al porcentaje" para entrar al Ayuntamiento "no sirven para nada".

"Agrupemos el voto para que no sea alcalde Hermoso de Mendoza", ha dicho al tiempo que ha entendido que el 28 de mayo es la "primera cita para cerrar el sanchismo" y pasar a la que hará presidente de España a Feijóo.

"No tenemos tiempo que perder, nos debemos a Logroño y los logroñeses; salimos a ganar, va a merecer la pena", ha dicho a un auditorio con simpatizantes y miembros del partido.