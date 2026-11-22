El expresidente del gobierno, José María Aznar (c), la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra (i), y la candidata por La Rioja, Mónica Arceiz (d), durante un mitin del Partido Popular,en Calahorra - JPEG - Europa Press

CALAHORRA (LA RIOJA), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha reclamado el voto para los 'populares' de cara a "cambiar" en Moncloa "a un impostor -en alusión a Pedro Sánchez- por un gestor" como es Alberto Núñez Feijóo una persona "honrada" que "dice la verdad".

Ha añadido que se trata de apostar por su formación que evite "como ha hecho el sanchismo convertir a los riojanos en una comunidad de segunda" porque "no queremos ser más que nadie pero tampoco que los votos hayan servido para privilegiar a unos, los independentistas, pagando los platos rotos y las facturas otros". Ha lamentado que Pedro Sánchez a hecho "protagonistas en la legisltura a Rufián, Otegi y Puigdemont".

Gamarra ha intervenido en un acto público - que ha congregrado a una 500 personas- en Calahorra, en las carpas del restaurante 'Chef Nino', junto al expresidente del Gobierno central, José María Aznar, y la número tres a la Cámara Baja, Mónica Arceiz.

Ha iniciado su intervención la también vicesecretaria de Regeneración Institucional recordando que "estamos a solo una semana a votar el cambio necesario en España; a una semana en la que tenemos la oportunidad de desalojar a Sánhez en 11 horas". No obstante, ha afirmado que "no hay nada hecho, porque esto va de votos y el domingo 29 de noviembre no podemos faltar nadie, ya que se trata de cambiar la historia".

Ha reconocido que estaban en Calahorra, porque "es un símbolo" para el PP, y más ahora cuando en la lista al Congreso va de número 3 su alcaldesa, Mónica Arceiz, a la que ha pedido que se le apoye "cambiando el hartazgo del sanchismo por votos" para su formación.

No ha obviado Gamarra la presencia de Aznar en el acto público, un político que "logró hace 30 años el gran cambio del país", y además "dejando huella de manera directa en La Rioja con muchas inversiones, pero especialmente en esta zona con el Hospital de Calahorra".

A continuación, la cabeza de lista al Congreso se ha referido al 'cara a cara' del pasado jueves, donde "vimos un sanchismo decadente, sin argumento, sin futuro, frente a un presidente, Núnez Feijóo, que representa la honradez, la buena gestión y la competencia".

En este punto, Gamarra ha lamentado que los votos de los riojanos los ha usado Sánchez para "vender a España, y lo hizo con el apoyo de Elisa Garrido -en el Congreso- y Concha Andreu- en el Senado" así como hacer "un pacto encapuchado con Bildu", además de para "apoyar la corrupción" que en la región se vio con la "foto de Aldenueva con Andreu, Cerdán, Ábalos o el propio Sánchez".

Por ello, ha criticado que la legislatura se ha caracterizado por la "la mentira, la indecencia y la ineficacia", por lo que ha reclamado, para concluir, que ahora "es el momento del cambio con Núñez Feijóo" que servirá para que "tengamos comunicaciones seguras, para pagar menos y recibir más, para construir viviendas, bajar los impuestos, revalorizar las pensiones, tener calles y barrios seguros, así como tener inmigración legal", sin olvidar que "tendremos más médicos, educación de calidad y acabar con la corrupción".

"ACABAR CON EL CLUB DE FANS DE SÁNCHEZ EN CALAHORRA"

Ha abierto el acto, la candidata número 3 de la lista de los populares a la Cámara Baja, Mónica Arceiz, que ha reconocido que con Aznar "se realizaron actuaciones importante para Calahorra, como el albergue de peregrinos, el Museo de la Verdura, el teatro Ideal, la eliminación de dos puntos negros en la N-232, y la construcción del Hospital de Calahorra".

Ha tenido palabras de agradecimiento para Cuca Gamarra, así como para dos alcaldes del PP de Calahorra, Javier Pagola y Luis Martínez-Portillo, pero sobre todo para su padre, Miguel Arceiz, que "siempre me dijo que no importaban los cargos y los puestos, sino las personas".

A continuación, ha reclamado el voto para el PP para "acabar con el Club de Fans de Calahorra de Sánchez, con dos grandes devotas, Elisa Garrido y Concha Andreu, que se han olvidado de los riojanos para no enfadar a Sánchez"

Ha asegurado que el 29 de noviembre, "tenemos una oportunidad para acabar con el Gobierno de corrupto y apostar por el PP y Núnez Feijóo, que representa un proyecto y solvencia para cambiar el futuro y reconstruir España".