Gamarra reivindica unas infraestructuras que "estén a la altura" de La Rioja

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha sumado a las peticiones del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y ha reivindicado unas infraestructuras que "estén a la altura" de la comunidad.

Ha sido preguntado, en una comparecencia de prensa en la sede del PP en Logroño, por la decisión del Ministerio de Fomento de descartar el trazado ferroviario por Pancorbo. Ha apuntado que este departamento "es un Ministerio que se dedica a tuitear, pero no a gobernar".

Y mientras ello ocurre, ha indicado que la situación de las infraestructuras están en una situación "cada día peor". En el caso de La Rioja ha lamentado su situación, que ha calificado de "vergonzosa", mientras ha afirmado que "los riojanos lo único que estamos haciendo es reivindicar y exigir aquello a lo que tenemos derecho; y evidentemente la situación en la que se encuentran nuestras infraestructuras son absolutamente vergonzosas".

Por ello, ha criticado este hecho y se ha sumado a las reclamaciones que hace constantemente el presidente del Gobierno riojano de que "La Rioja merece unas infraestructuras a la altura de esta comunidad autónoma".

"Nuestro futuro, nuestro desarrollo económico, depende de nuestras comunicaciones y basta ya de estar abandonados por parte de Óscar Puente", ha concluido Gamarra.