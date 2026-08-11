Gantalcalá organiza un festival intercultural en La Villa de Ocón - GANTALCALÁ

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gantalcalá celebró hace uno días un pequeño encuentro en la Villa de Ocón entre jóvenes europeos participantes del programa Erasmus + de distintas nacionalidades, como Hungría, Austria, Portugal, Grecia y otros españoles entre ellos, y los habitantes del pueblo, tanto jóvenes como mayores.

El objetivo era poder unir las culturas y tradiciones de los diferentes lugares de origen de los participantes con las del pueblo, además de agradecer la hospitalidad del municipio con ellos durante el proyecto, que fue excelente.

El evento comenzó con un partido de fútbol en el frontón municipal entre los locales y los "forasteros", cosa que animó mucho el ambiente e integró a todos desde un principio, mientras que a las 20,30 continuó todo en la plaza donde se sitúa la ludoteca infantil para incluir también a los más pequeños con talleres de pulseras, bailes y juegos tradicionales para todas las familias.

Todo se hizo acompañado de limonada casera y snacks saludables por parte de los participantes juveniles.

"Queríamos que fuera una jornada de convivencia y solidaridad en la que pudiésemos dar gracias a todo el pueblo por su acogida" añadió uno de los participantes de nacionalidad griega.