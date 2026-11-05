García-Margallo valora como "un respiro" y una "buena noticia para las democracias liberales" la derrota de Trump

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España (2011-2016), José Manuel García-Margallo, junto al economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España (2011-2016), José Manuel García-Margallo, ha valorado como "un respiro" y "una buena noticia para las democracias liberales y el mundo civilizado" los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato o 'midterms' de EE.UU. que han dado la victoria a los Demócratas.

García-Margallo ha hecho estas declaraciones en el Círculo Logroñés -en la capital riojana- minutos antes de participar en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo bajo el título 'Navegar el cambio: economía, geopolítica y empresa' junto al economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Una jornada organizada por Management Activo y patrocinada por Crédito y Caución y Cajamar.

"HA TRASPASADO TODAS LAS REGLAS"

Con respecto a dichos resultados electorales, el exministro considera que Donald Trump "ha exagerado notablemente en el plano interno. Ha desconocido y traspasado todas las reglas de las democracias liberales a través de órdenes ejecutivas" lo que en España sería el equivalente a los decretos leyes.

También ha criticado su política exterior "decidida exclusivamente desde la Casa Blanca, sin contar con el Congreso y sin contar con la opinión pública americana".

Por ello ha considerado que estos resultados "se veían venir" porque se ha presentado con un estrecho de Ormuz "prácticamente cerrado" con una guerra de Rusia contra Ucrania "sin resolver" y con conversaciones con China "muy complicadas".

Con respecto al voto hispano, explica el exministro, "la exageración en las políticas migratorias le ha hecho perder gran parte de un voto que le apoyó".

Considera también que Donald Trump ha dejado "los grandes temas a un lado" en lo que se refiere, por ejemplo, al cambio climático.

Además, considera que ha tenido una política unilateral "en la que no ha contado para nada con la Unión Europea".

"Tampoco ha contado con nosotros en Oriente Próximo, en donde probablemente hayamos hecho inversiones mayores que los Estados Unidos, no solo militares, sino en todos los terrenos. Y desde ese punto de vista, para la democracia liberal es una buena noticia", ha afirmado.

Aún así ha recordado que en estos dos próximos años, "los poderes le permiten seguir haciendo lo que estaba haciendo incluso es posible que exagere y nos encontremos con alguna sorpresa en Cuba". Aún así "es una tranquilidad saber que Trump y el 'Trumpismo' tienen que reconsiderar lo que han hecho".

"LA IMAGEN DE DOS ESPAÑAS QUE NO SE ENTIENDEN ENTRE ELLAS"

Por su parte, y con respecto a la situación actual de España y las próximas elecciones del 29N, para García-Margallo "el problema" es que en este tiempo "hemos vivido una etapa de enorme fragmentación" lo que ha impedido al Gobierno "tener una política coherente y uniforme".

Para Margallo "el peor legado de Pedro Sánchez es haber resucitado la imagen de las dos Españas que no se entienden entre ellas".

Ante ello espera que el nuevo Gobierno que salga de las urnas "nos permita volver de verdad a una reconciliación nacional y a un entendimiento entre las fuerzas políticas principales para resolver los grandes problemas que tiene este país que un solo partido no puede resolver".

En este sentido ve necesario "reconstruir la política exterior". En la Unión Europea "estamos en una situación muy complicada" porque este Gobierno "ha ido en dirección contraria en dos de sus grandes aspectos, la defensa y la inmigración".

De esta manera, insiste, "espero que entremos en una etapa mucho más parecida a la que fue el periodo anterior a Rodríguez Zapatero, cuando dividió España en dos, cosa que ha acentuado Pedro Sánchez".

"Yo espero que se derriben los muros, que los partidos entiendan, porque los grandes problemas que tiene España no se resuelven solos. Lo que hay que es devolver la esperanza y el futuro a la población, especialmente a los jóvenes que son los que están sufriendo estas consecuencias y eso requiere un pacto estable", ha finalizado.