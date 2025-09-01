García (PSOE) pide un pacto para la acogida de menores migrantes que involucre a la Federación de Municipios

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha abogado hoy por un pacto regional para la acogida de los menores migrantes que involucre a la Federación de Municipios.

García, en rueda de prensa tras el encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, dentro de la ronda de contactos de este último al inicio del curso político, ha apostado por ser "solidarios" en la acogida de menores inmigrantes.

Ha abogado por "vehiculizarlo a través de la de la Federación de Municipios" y ha creído que "debe haber un pacto de región aislando a quien tenga un discurso vergonzoso, demogógico y peligroso que puede incendiar la convivencia".

En otro orden de cosas, ha reprochado a Capellán que, "para que el dialogo sea fructífero, tiene que haber acuerdos".

Así, después de entregar a Capellán "un documento de medidas para llegar a acuerdos y mejorar las cuestiones que están mal" ha creído que "las fotos son correctas pero el fruto tiene que ser el consenso". Y ahí ha visto "lejos" al presidente.

Ha propuesto una alianza contra el acoso escolar; medidas en materia de educación, reducciones en el IRPF a familias y agricultores; y una "actualización" del Pacto de Infraestructuras.

"Seguimos teniendo la mano tendida, pero Capellán sigue ensimismado en su mayoría absoluta", ha dicho señalando que ni el sector del vino, ni la sanidad pública, ni el acceso a la vivienda, la educación de cero a tres años o el comedor escolar están mejor que hace dos años y que tampoco se avanza en el sector industrial ni en dependencia.

El partido popular, ha dicho, "quiere el poder pero no la responsabilidad de gobernar". Además, ha sumado que ha "roto la regla de gasto" y se ha preguntado "cuánto de caro van a salir las ayudas universales sin criterio de renta".

Capellan, ha clamado, está siendo "irresponsable con los ingresos" y, por tanto, se están "deteriorando los servicios públicos". Le ha preocupado, además, que el Gobierno no haga nada ante el hecho de que trescientas familias se vayan a ir al paro.