Garcia (PSOE) reprocha a Capellán "falta de humanismo" y asegura que La Rioja "está peor" desde que llegó

El portavoz del PSOE, Javier García, escuchando al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha reprochado hoy, en el Parlamento de La Rioja, al presidente del Gobierno riojano "falta de humanismo" y ha asegurado que La Rioja "está peor" desde que llegó.

García ha sido el tercero en intervenir en el Debate sobre el Estado de la Región (tras IU y Vox) y después de que ayer Capellán disertara, ha reprochado, durante más de dos horas y media; un tiempo en el que, ha dicho, "poco habló de desempleo". "Faltó humanismo en su discurso. Faltó hablar de personas", ha dicho.

La Rioja, ha señalado, es la comunidad en la que "mas se ha incrementado" el desempleo, "pasando de ser la tercera con menor tasa a la décima". Algo ante lo que le ha acusado de "desidia".

El presupuesto que presenta cada año Capellán, ha señalado García, es un "trampantojo" porque, luego, "va desmantelando las partidas". A este respecto ha puesto el ejemplo en Dependencia, donde se han "desviado", ha dicho, "más de doce millones de euros".

Mientras tanto, ha afirmado, "va a perdonar doscientos millones de euros en regalos fiscales a los ricos de la comunidad", a la vez que incumple, ha señalado, cuestiones como que "se comprometió a reducir a la mitad la lista de espera quirúrgica".

Ha acusado a Capellán de "dejación de funciones en el control de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, donde la falta de transparencia", ha dicho, "está permitiendo a las bodegas que paguen por debajo de los precios de producción y, en algunos casos, se imponen condiciones inasumibles".

Le ha pedido que "no tire balones fuera" también porque "su indolencia", le ha espetado, hace que "nos quedemos sin relevo generacional en el campo, porque vivir de la tierra es una vía directa a la quiebra y esto es resultado de la gestión del Partido Popular".

En vivienda ha visto que el Gobierno de Capellán "no puede hacer como si no fuera con él" mientras "los precios siguen subiendo", en el caso de la vivienda usada "un dieciséis por ciento". "Comprar es cada vez más caro y alquilar también", ha dicho.

Mientras Capellán, ha dicho, quiere la comunidad "con menos impuestos de España" él quiere que sea "la región con los mejores servicios públicos".

El Gobierno 'popular', ha dicho, "está provocando que La Rioja empeore sus cifras de pobreza y exclusión social" y ayer Capellán "no dijo nada de esto".

"Usted se comprometió a reducir a la mitad la media de listas de espera para una intervención quirúrgica. En 2024 esa media era de 62 días y resulta que el último dato oficial que conocemos sitúa ese dato en 2026 en 82 días de espera", ha clamado.